Зейнаб Гумметова: "Мы очень счастливы и горды"

«Мы очень рады тому, что были признаны лучшей женской командой года. Постараемся в следующем сезоне выступить еще лучше».

Об этом İdman.biz заявила член команды Азербайджана по групповым упражнениям Зейнаб Гумметова.

На Гала-вечере Министерства молодежи и спорта, посвященной итогам года, группа была признана лучшей женской командой года. Сборная в составе Ляман Алимурадовой, Зейнаб Гумметовой, Дарьи Сорокиной, Гюллю Агаларзаде, Елизаветы Лузан и Камиллы Алиевой выиграла чемпионат Европы в Баку в упражнении с тремя лентами и двумя мячами, а также завоевала бронзу в многоборье. Также команда вошла в десятку лучших спортсменов года.

«В первую очередь, мы хотим поблагодарить нашу федерацию и тренеров, ведь это не только наша победа. Спасибо всем, кто вместе с нами прошел этот путь за последний год. Мы очень счастливы и горды тем, что получили эту награду», - подчеркнула Гумметова.

Зейнаб также обозначила приоритетные цели на будущий сезон. «В первую очередь, это завоевание лицензии и достойное представление Азербайджана на Олимпиаде. Чтобы в конце 2024-го вновь стать лучшей командой года».

Заки Фейзуллаев

İdman.biz