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Большой календарь домашних турниров для азербайджанской гимнастики

Гимнастика
Аналитика
26 Декабря 2023 17:24
Большой календарь домашних турниров для азербайджанской гимнастики

Гимнастика на протяжении долгих лет задает высокую планку проведения международных соревнований. Практически ежегодно Баку принимает несколько Кубков мира, не говоря уже о других масштабных турнирах. И хотя нынешний год еще не завершен, но уже сейчас с уверенностью можно говорить о том, что грядущий сезон будет чрезвычайно насыщенным на гимнастические события.

Как передает İdman.biz, еще несколько лет назад Международная федерация гимнастики (FIG) очертила контуры нового олимпийского цикла, утвердив места проведения рейтинговых соревнований на ближайшие годы. По традиции их принимает и Национальная арена гимнастики. Первым по списку значится Кубок мира по прыжкам на батуте и тамблингу, который пройдет 23-25 февраля.

На нем участники могут набрать очки в зачет олимпийской квалификации, что особенно важно. Все основные надежды на лицензию у нас связаны с Сельджан Махсудовой, которая имеет неплохие шансы поехать в Париж.

Также в серию Кубков мира по прыжкам на батуте входят Алкмаар (Нидерланды) и Котбус (Германия).

Далее настанет черед Кубка мира по спортивной гимнастике, который пройдет 7-10 марта. Как правило, он является одним из самых массовых в этой дисциплине и на него съезжаются многие атлеты, задающие тон не только в многоборье, но и в отдельных видах. В серию помимо бакинского этапа входит Котбус (Германия), а также Каир (Египет) и Доха (Катар).

Два лучших гимнаста и гимнастки по результатам трех из четырех этапов серии на каждом снаряде получат заветные путевки. В составе сборной Азербайджана за возможность выступить в Париже борются Никита Симонов, Иван Тихонов и Назанин Теймурова,
Затем основное внимание сосредоточится на художественной гимнастике. Кубки мира насчитывают четыре этапа, третий из которых состоится в Баку 19-21 апреля. В отличие от предыдущего цикла, нынешняя серия не является лицензионной, грации будут добирать вакансии на чемпионате Европы. Зохра Агамирова уже завоевала билет в Париж на мировом первенстве в Валенсии, а группа продолжает борьбу.
Но в любом случае, на Кубке мира гимнастки по традиции набирают рейтинговые очки. Но можно не сомневаться, что в столице Азербайджана свое мастерство покажут многие сильнейшие грации планеты, для которых Баку уже давно является вторым домом.
А до Кубка мира на Национальной арене состоится дебютный Кубок Европы (29-31 марта), который пройдет по инновационной системе. В финале многоборья участницы будут соревноваться на выбывание, что должно придать дополнительный интерес турниру, в котором также выступят и команды по групповым упражнениям, и юниорки.

Во второй половине года Баку примет чемпионат Европы по «TeamGym» (16-19 октября). Этот командный вид гимнастики, набирающий популярность на континенте, состоит из выступлений на трех снарядах: ковре, акробатической дорожке и мини-батуте. Соревнования проходят в трех видах: женские, мужские и смешанные команды.

Словом, следующий год будет также богатым на домашние международные соревнования для азербайджанской гимнастики.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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