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Юные грации из Агдаша и Абшерона тренируются на Национальной арене гимнастики - ФОТО

Гимнастика
Новости
23 Декабря 2023 16:53
Юные грации из Агдаша и Абшерона тренируются на Национальной арене гимнастики - ФОТО

Гимнастки Олимпийских комплексов Абшерона и Агдаша проводят сборы на Национальной арене гимнастики.

Как сообщает İdman.biz, в тренировках принимают участие спортсменки 2011-2018 годов рождения. Основная цель сборов – продолжение развития этого вида спорта в регионах и усиление подготовки гимнасток.
Тренер по художественной гимнастике Олимпийских комплексов Абшерона и Агдаша Айгюль Бабашова отметила, что в сборах принимают участие 19 спортсменок. "Основная цель – подготовка к местным и международным соревнованиям. Тренировки в МГА также оказывают положительное влияние не только на гимнасток, но и на тренеров", - почеркнула Бабашова.

Банучичек Гусейнли
İdman.biz

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