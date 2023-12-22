Гимнастки из Агдаша и Абшерона тренируются в Баку - ФОТО

Гимнастки из Агдаша и Абшерона проводят учебно-тренировочные сборы на Национальной арене гимнастики.

Как сообщает İdman.biz, 19 граций, занимающихся в Олимпийских комплексах Агдаша и Абшерона, тренируются в преддверии нового сезона. Они работают с предметами, а также оттачивают свое мастерство под руководством своих наставников и тренеров сборной.

Сборы проводятся в рамках реализации проекта национальной федерации по развитию художественной гимнастики в регионах. Ранее на Национальной арене гимнастики тренировки проводили спортсменки из Гянджи, Масаллы, Лянкярани, Кюрдамира и Ширвана.

Ниджат Закиев

İdman.biz