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Гимнастки из Агдаша и Абшерона тренируются в Баку - ФОТО

Гимнастика
Новости
22 Декабря 2023 10:54
Гимнастки из Агдаша и Абшерона тренируются в Баку - ФОТО

Гимнастки из Агдаша и Абшерона проводят учебно-тренировочные сборы на Национальной арене гимнастики.

Как сообщает İdman.biz, 19 граций, занимающихся в Олимпийских комплексах Агдаша и Абшерона, тренируются в преддверии нового сезона. Они работают с предметами, а также оттачивают свое мастерство под руководством своих наставников и тренеров сборной.

Сборы проводятся в рамках реализации проекта национальной федерации по развитию художественной гимнастики в регионах. Ранее на Национальной арене гимнастики тренировки проводили спортсменки из Гянджи, Масаллы, Лянкярани, Кюрдамира и Ширвана.

Ниджат Закиев

İdman.biz

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