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Интересные нюансы первого Кубка Европы в Баку

Гимнастика
Новости
20 Декабря 2023 10:32
Интересные нюансы первого Кубка Европы в Баку

Стали известны новые нюансы регламента Кубка Европы по художественной гимнастике, который пройдт 29-31 марта в Баку.

Как сообщает İdman.biz, новый проект Европейской гимнастики пройдет в интересном формате. Он заключается в том, что после квалификации многоборья 16 лучших спортсменок в финале абсолютного первенства проведут раунды на выбывание.

Согласно положению, грация, занявшая первое место в квалификации, в 1/8 финала встретится с участницей, вошедшей в финал с 16-го места, вторая гимнастка – с 15-й и так далее.

В финале все участницы начнут выступление с обручем, вышедшие в четвертьфинал исполнят композиции с мячом, полуфиналистки покажут свое мастерство с булавами, а финалистки - с лентой.

Напомним, что Кубок Европы будет включать в себя как многоборье, так и финалы в отдельных видах. В соревновании выступят также команды по групповым упражнениям и юниорки.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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