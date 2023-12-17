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Гимнастки "Оджаг Спорт" выиграли семь медалей в Лондоне - ФОТО

Гимнастика
Новости
17 Декабря 2023 09:21
Гимнастки "Оджаг Спорт" выиграли семь медалей в Лондоне - ФОТО

В Лондоне проходит международный турнир по художественной гимнастике «Winter Stars».

Как передает İdman.biz, в нем выступают юные азербайджанские спортсменки клуба «Оджаг Спорт». После первых дней соревнований команда завоевала шесть золотых и одну серебряную награду. Победителями стали Нилай Гулиева в упражнении с мячом, Алсу Абдуллаева, также укротившая мяч, Эвелин Йошпа с обручем, а также Роя Аликишиева и Майя Козачук.

Аликишиева отличилась дважды, став первой с мячом и выиграв серебро с булавами. Тогда как Козачук поднялась на высшую ступеньку пьедестала по итогам композиций с обручем и булавами.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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