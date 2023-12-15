Азербайджанские батутисты начинают турнир в Ташкенте

Команда Азербайджана по прыжкам на батуте принимает участие на международном турнире «Выше неба», стартовавшем в Ташкенте.

Как сообщает İdman.biz, в столицу Азербайджана отправилась Сельджан Махсудова, продолжающая борьбу за олимпийскую лицензию, а также Гусейн Аббасов, Ниджат Мирзоев, Али Нифталиев, Мехти Алиев, Аммар Бахшалиев, Ибрагим Мустафазаде, Фархад Мустафаев, Омар Гасымлы, Сабухи Сулейманлы, Фархад Велиев, Аян Шабанова, Самира Гусейнова, Сяма Джафарова, Шафига Гумбетова и Мелиса Исмиханова.

Соревнование пройдет в различных возрастных категориях.

İdman.biz