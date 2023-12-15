Программа дебютного Кубка Европы в Баку уже определена

Определилось расписание Кубка Европы по художественной гимнастике, который пройдет 29-31 марта в Баку.

Как сообщает İdman.biz, новый проект Европейской гимнастики пройдет в интересном формате. 29 марта состоится квалификация среди сеньорок, которые выступят с каждым предметом. От каждой страны может быть заявлено не менее двух граций, которые будут бороться за место в финале многоборья, куда попадут 16 сильнейших.

В этот же день состоится первые выступления и у команд по групповым упражнениям.

30 марта пройдет квалификация у юниорок, а на вечернюю часть программы намечен финал в многоборье. 16 сильнейших гимнасток будут соревноваться в раундах на выбывание, начиная с 1/8 финала.

31 марта состоятся финалы в отдельных видах как у индивидуалок-сеньорок, так и у групповичек, а также юниорок.

Страны-участницы Кубка Европы должны послать предварительные заявки до 1 февраля, а поименные прислать не позднее 29 февраля.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz