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Программа дебютного Кубка Европы в Баку уже определена

Гимнастика
Новости
15 Декабря 2023 15:35
Программа дебютного Кубка Европы в Баку уже определена

Определилось расписание Кубка Европы по художественной гимнастике, который пройдет 29-31 марта в Баку.

Как сообщает İdman.biz, новый проект Европейской гимнастики пройдет в интересном формате. 29 марта состоится квалификация среди сеньорок, которые выступят с каждым предметом. От каждой страны может быть заявлено не менее двух граций, которые будут бороться за место в финале многоборья, куда попадут 16 сильнейших.

В этот же день состоится первые выступления и у команд по групповым упражнениям.

30 марта пройдет квалификация у юниорок, а на вечернюю часть программы намечен финал в многоборье. 16 сильнейших гимнасток будут соревноваться в раундах на выбывание, начиная с 1/8 финала.

31 марта состоятся финалы в отдельных видах как у индивидуалок-сеньорок, так и у групповичек, а также юниорок.

Страны-участницы Кубка Европы должны послать предварительные заявки до 1 февраля, а поименные прислать не позднее 29 февраля.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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