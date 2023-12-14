Баку примет Кубок Европы по художественной гимнастике

Европейская гимнастика (EG) со следующего сезона начинает серию Кубков Европы по художественной гимнастике, которые пройдут в оригинальном формате.

Как сообщает İdman.biz, EG на своем официальном сайте уже объявила о том, что турнир состоится в Баку с 29 по 31 марта. Соревнование будет представлять из себя раунды на выбывание, где участницы будут соревноваться за выход в следующий этап, продвигаясь дальше по турнирной сетке.

Кубок Европы будет открыт для всех членов Международной федерации. Также за выступление на турнире гимнастки получат призовые.

Кубок Европы будет включать в себя как многоборье, так и финалы в отдельных видах. Участвовать будут не только сеньорки, но и юниорки.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz