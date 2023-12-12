Фарид Гаибов: "Большинству участников Конгресса Европейской гимнастики понравились наши новые цели"

Глава Европейской гимнастики Фарид Гаибов в традиционной рубрике «Записки президента» на сайте возглавляемой им организации рассказал об интересных событиях в континентальной и мировой гимнастике за последний месяц.

İdman.biz сообщает, что руководитель EG вначале выделил чемпионат Европы по аэробике в Анталье, который подвел черту под соревнованиями текущего года.

«Для нас соревнование стало вторым крупным стартом, проведенным в Анталье в этом году, после апрельского чемпионата Европы по спортивной гимнастике. Федерация гимнастики Турции выделялась в текущем сезоне своей активностью. Она вместе с Оргкомитетом успешно организовали два континентальных чемпионата в течение года. Во время ЕВРО по аэробике, который собрал спортсменов из 21 страны, в зале царила прекрасная атмосфера. Высокий уровень выступления гимнастов нас порадовал», - подчеркнул Гаибов.

Также он рассказал о заседании Исполкома Международной Федерации в Дакке, в котором принял участие. «С 2017 года FIG проводит свои Исполкомы в странах, где гимнастика находится на стадии развития. Федерация гимнастики Бангладеш организовала встречу очень хорошо. Гостеприимство, с которым нас встретили в этой стране, было невероятным. Благодаря усилиям президента Федерации Ахмеда Башира, наши встречи оказались очень плодотворными.

Заседания Исполкома были наполнены дискуссиями и важными решениями. Определили столицу 41-го чемпионата мира по художественной гимнастике в 2025 году, который пройдет в Рио-де-Жанейро. С 2010 года мундиали в основном проводились в Европе, за исключением 2021 года. На этот раз пунктом назначения станет Латинская Америка. Чемпионат мира по акробатике в Израиле был перенесен с 2024 на 2026 год. Возобновлены тендеры на соревнования 2024 года. Мы также утвердили некоторые изменения в правилах Кубка мира по спортивной гимнастике на отдельных снарядах, отборе судей на соревнования по спортивной гимнастике и прыжкам на батуте на Олимпиаду-2024, изменение гражданства и другие моменты», - отметил Гаибов.

Накануне Конгресса Европейской гимнастики в Софии был проведен Исполком организации. На нем были утверждены изменения в Техническом регламенте и объявлено о проведении некоторых чемпионатов на ближайшие три года.

А затем настал черед Конгресса, в котором приняли участие представители 45 стран. «Мне было приятно видеть своего коллегу, министра молодежи и спорта Болгарии Димитара Илиева и мэра Софии Васила Терзиева на официальном открытии. Выражаю благодарность Болгарской федерации гимнастики во главе с ее президентом Красимиром Дуневым (чемпионом Европы, мира и призером Олимпийских игр) и генеральным секретарем Иорданом Йовчевым (чемпионом Европы и мира, многократным олимпийским призером) за прекрасную организацию, способствующую бесперебойной работе мероприятия», - поведал Гаибов.

Он добавил, что на Конгрессе была представлена стратегия европейской гимнастики, работа над которой шла в течении года. «Она была разработана нашими членами Исполкома в тесном сотрудничестве с офисом. Я очень благодарен каждому из них за рвение и преданность делу, которые они проявили во время работы над этим проектом. После презентации представители федераций выразили положительное мнение, а затем последовало обсуждение деталей. Мы всегда говорим о проблемах, которые всем нам известны. Но иногда бывает сложно найти пути их решения. У нас есть трудности, но все они могут быть решены при оптимистическом подходе.

Большинству участников Конгресса эти цели понравились. Главное - определить наши приоритеты. Мы, безусловно, продолжим над этим работать и, реализуя определенные проекты, достигнем поставленных целей», - заметил президент EG.

Он добавил, что Конгресс отличался интересными дискуссиями. «К нам приехали опытные гости, которые рассказали о будущем гимнастики. Я хотел бы выразить благодарность генеральному секретарю FIG Николасу Буомпейну, президенту Европейской ассоциации Водных видов спорта Антонио Силве и Генеральному директору Британской гимнастики Саре Пауэлл за их выступления и активное участие. У меня была отдельная встреча с президентом Европейской легкой атлетики Добромиром Карамариновым, где мы обсудили будущее европейского спорта и сотрудничество между этими спортивными дисциплинами. Также прослушали интересные доклады, которые, я уверен, были бы полезны участникам Конгресса», - поведал Гаибов.

«Эта неделя была весьма продуктивной. Мы встретились, поговорили о планах. В искренней и теплой атмосфере делегаты смогли легко выразить свое мнение. Конечно, мы говорили и о трудностях, которые у нас есть. Не о чем беспокоиться, пока мы не объединимся для достижения целей, которые мы все ясно видим», - резюмировал президент Европейской гимнастики.

Ниджат Закиев

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