99 гимнастов выступят в заключительном в этом году чемпионате страны

99 гимнастов примут участие в 7-м чемпионате Азербайджана и первенстве Баку по прыжкам на батуте и 19-м чемпионате страны и первенстве столицы по тамблингу.

Как сообщает İdman.biz, соревнования пройдут 10 декабря во вспомогательном зале Национальной арены гимнастики. 70 участников будут представлены в батутной гимнастике, а 29 спортсменов будут состязаться на акробатической дорожке.

На последнем в этом году внутреннем соревновании национальной федерации гимнастики выступят атлеты из клуба «Оджаг Спорт», Бакинской школы гимнастики, спортивного клуба «Нефтчи» и 13-й школы олимпийского резерва.

Чемпионат пройдет во всех возрастных категориях.

İdman.biz