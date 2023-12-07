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Церемония открытия турнира по спортивной гимнастике "Кубок ректора" - ФОТОРЕПОРТАЖ

Гимнастика
Новости
7 Декабря 2023 15:57
Церемония открытия турнира по спортивной гимнастике "Кубок ректора" - ФОТОРЕПОРТАЖ

7 декабря состоялась церемония открытие турнира по спортивной гимнастике «Кубок ректора», посвященного 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает İdman.biz, на мероприятии, прошедшем во вспомогательном зале Национальной арены гимнастики, впервые был показан видеоролик, отражающий вклад Гейдара Алиева в сферу спорта.

Затем в зал были приглашены участники соревнований - команды «Кельбаджар», «Джебраил», «Агдам», «Шуша», «Физули», «Ходжалы», «Зангилан», «Лачин» и «Ханкенди», составленные из студентов, обучающихся в Азербайджанской Государственной Академии физической культуры и спорта ( АДБТИА).

В ходе церемонии прозвучал гимн Азербайджана, а затем участники минутой молчания отдали дань памяти шехидов. В своем выступлении ректор Академии Фуад Гаджиев подчеркнул, что благодаря вниманию и заботе о спорте президента Ильхама Алиева, в нашей стране были успешно организованы многие соревнования.

После официальной церемония открытия продолжилась художественной частью. Далее гимнасты команд «Кельбаджар», «Джебраил» и «Агдам» выступили с показательными номерами на брусьях. Свое мастерство продемонстрировали и художественные гимнастки.

İdman.biz

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