7 Декабря 2023
RU

Новая серия Кубков мира по паркуру будут включать два этапа

Гимнастика
Новости
7 Декабря 2023 15:02
Новая серия Кубков мира по паркуру будут включать два этапа

Международная Федерация гимнастики подвела итоги сезона в паркуре.

Как сообщает Idman.biz, было отмечено, что серия Кубков мира включала этапы в Монпелье и Софии, где, к слову, выступили азербайджанские мастера паркура – Исрафил Алиев и Мирали Мириев. FIG подчеркивает, что в турнирах впервые приняли участие атлеты из Иордании, Словакии, Сербии, Румынии и Боливии.

Также было отмечено, что серия Кубка мира в следующем году будет включать два этапа – в Монпелье (10-12 мая) и Коимбре (13-15 сентября).

Ниджат Закиев

İdman.biz

Новости по теме

Индонезийский тренер: "Подготовка в Баку поможет спортсменам усложнить свою программу" - ФОТО
11:26
Гимнастика

Индонезийский тренер: "Подготовка в Баку поможет спортсменам усложнить свою программу" - ФОТО

"Азербайджанские гимнасты и тренера оказывают нам всестороннюю помощь, все очень дружны"
"Тренировочный процесс в Баку отличается от того, к которому гимнастки привыкли в Индонезии" - ФОТО
10:59
Гимнастика

"Тренировочный процесс в Баку отличается от того, к которому гимнастки привыкли в Индонезии" - ФОТО

"Возможно, когда-нибудь они будут участвовать в соревнованиях мирового уровня"
Гимнастки из Кюрдамира и Ширвана начали сборы на Национальной арене гимнастики - ФОТО
5 Декабря 16:03
Гимнастика

Гимнастки из Кюрдамира и Ширвана начали сборы на Национальной арене гимнастики - ФОТО

В общей сложности, в сборах, которые продлятся до 9 декабря, принимают участие гимнастки 2010-2015 г.р.
Представитель Азербайджана приняла участие в работе Техкома Европейской гимнастики
5 Декабря 10:56
Гимнастика

Представитель Азербайджана приняла участие в работе Техкома Европейской гимнастики

По завершении Конгресса Европейской гимнастики в Софии в столице Болгарии начали свою работу заседания Технический комитетов организации по различным видам гимнастики
Фарид Гаибов удостоился специальной награды и медали на Конгрессе Европейской гимнастики - ФОТО
4 Декабря 15:22
Гимнастика

Фарид Гаибов удостоился специальной награды и медали на Конгрессе Европейской гимнастики - ФОТО

1-2 декабря в Софии прошел Конгресс Европейской гимнастики под руководством его президента Фарида Гаибова
Нурлана Мамедзаде - на встрече Генеральных секретарей на Конгрессе Европейской гимнастики
4 Декабря 14:52
Гимнастика

Нурлана Мамедзаде - на встрече Генеральных секретарей на Конгрессе Европейской гимнастики

Накануне в Софии завершился Конгресс Европейской гимнастики под руководством его президента Фарида Гаибова

Самое читаемое

Игрок в мини-футбол умер после столкновения с соперником
5 Декабря 16:25
Футбол

Игрок в мини-футбол умер после столкновения с соперником

"Рауль покинул нас в этот понедельник"
Необычный гол в чемпионате Азербайджана - ВИДЕО
6 Декабря 16:40
Азербайджанский футбол

Необычный гол в чемпионате Азербайджана - ВИДЕО

Игрок, забивший пятый гол в ворота соперника, отпраздновал гол смехом
Вратарю "Барселоны" может потребоваться операция, в 2023 году он не сыграет
4 Декабря 15:45
Мировой футбол

Вратарю "Барселоны" может потребоваться операция, в 2023 году он не сыграет

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген продолжает испытывать сильные боли в спине, из-за которых игрок пропустил последние три матча сине-гранатовых
Американский баскетболист: "Я не знал, что меня ждет, когда приехал в Азербайджан"
5 Декабря 11:24
Баскетбол

Американский баскетболист: "Я не знал, что меня ждет, когда приехал в Азербайджан"

"Сложно бороться в высоком темпе на протяжении всего матча"