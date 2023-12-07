Новая серия Кубков мира по паркуру будут включать два этапа

Международная Федерация гимнастики подвела итоги сезона в паркуре.

Как сообщает Idman.biz, было отмечено, что серия Кубков мира включала этапы в Монпелье и Софии, где, к слову, выступили азербайджанские мастера паркура – Исрафил Алиев и Мирали Мириев. FIG подчеркивает, что в турнирах впервые приняли участие атлеты из Иордании, Словакии, Сербии, Румынии и Боливии.

Также было отмечено, что серия Кубка мира в следующем году будет включать два этапа – в Монпелье (10-12 мая) и Коимбре (13-15 сентября).

Ниджат Закиев

İdman.biz