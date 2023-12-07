Индонезийский тренер: "Подготовка в Баку поможет спортсменам усложнить свою программу" - ФОТО

«Это мой первый приезд в Баку». Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер по спортивной гимнастике Джакарты Джонатан Мангиринг Сиантур, находящийся вместе с командой Индонезии на сборах в Баку.

Он отметил, что в тренировках на Национальной арене гимнастики принимают участие три индонезийских гимнаста. «Можно сказать, что мы привезли смешанный состав. Потому что взяли сюда не только спортсменов нынешнего состава, но и тех, кто недавно входил в сборную. Если говорить о достигнутых результатах на международной арене, то в Баку приехал гимнаст, завоевавший бронзовую награду на Играх Юго-Восточной Азии. Его зовут Джозеф», - рассказал Сиантур сайту национальной федерации.

Он добавил, что спортсмены обладают достаточным международным опытом. «Некоторые из них выступали не только на Играх Юго-Восточной Азии, но и Азиатских Играх. У одного нашего гимнаста есть шанс завоевать олимпийскую лицензию», - подчеркнул Сиантур.

Тренер также поделился впечатлениями от Национальной арены гимнастики: «Все на прекрасном уровне. Я бы даже охарактеризовал увиденное в превосходных тонах, назвав потрясающим. Мы получаем наслаждение от тренировок. Здесь мы можем попробовать новые элементы с точки зрения усложнения программы. Азербайджанские гимнасты и тренера оказывают нам всестороннюю помощь, все очень дружны».

Также Сиантур рассказал о своих ощущениях от города: «Мы были в «Ичери Шехер» и меня заинтересовала древняя история и наследие города. Я в восторге от увиденного».

İdman.biz