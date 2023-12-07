"Тренировочный процесс в Баку отличается от того, к которому гимнастки привыкли в Индонезии" - ФОТО

Индонезийские художественные гимнастки продолжают сборы на Национальной арене гимнастики. Как сообщает İdman.biz, о бакинских тренировках своих подопечных главный тренер Ассоциации художественной гимнастики Декай-Джакарта Ариджали Ниша Негака рассказала сайту AGF.

- Сколько спортсменов участвуют в сборах?

- Мы приехали в Азербайджан с тремя гимнастками, представляющими юношескую возрастную категорию. Им еще по 17 лет. С нами находится и Вини Сари - тренер сеньорской сборной.

- Как вы оцениваете бакинскую подготовку команды?

- Перед нашим визитом в Азербайджан я разговаривала со спортсменками. Сказала им, что на тренировках они должны быть смелыми, дисциплинированными, полными энтузиазма и сильными. Потому что процесс подготовки в Азербайджане сильно отличается от того, к которому они привыкли дома.

- А какие впечатления у вас об азербайджанских гимнастах?

- Я вижу здесь много юных граций. Они очень хороши и имеют большой потенциал. Возможно, когда-нибудь они будут участвовать в соревнованиях мирового уровня.

- Как вы настраиваете гимнасток к соревнованиям?

- Прежде всего, они должны быть дисциплинированными. Главное, чтобы они имели цель на будущее. Они должны верить, что когда-нибудь примут участие в таком престижном старте, как чемпионат мира.

- Что для вас значит профессиональный спорт?

- Мое мнение о профессиональном спорте таково: все судьи должны быть честными на соревнованиях и принимать верные решения.

- Каков ваш лучший результат как тренера?

- Наша сборная всегда побеждает на чемпионатах, проводимых в Индонезии. На Морских играх мы завоевали золотые, серебряные и бронзовые медали. На Азиатских Играх у нас пока нет успехов, в чемпионате Азии мы занимаем 15-е место.

- Хотелось бы узнать ваше мнение о Национальной гимнастической арене…

- Прекрасный комплекс. В зале очень чисто. Работа тренеров на высшем уровне, они – настоящие профессионалы. Комнаты для проживания тоже на высоком уровне. Врачи, физиотерапевты, массажисты, словом, все заботятся о наших гимнастках. Тренеры оказывают всестороннюю поддержку для совершенствования мастерства спортсменок.

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