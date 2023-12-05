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Гимнастки из Кюрдамира и Ширвана начали сборы на Национальной арене гимнастики - ФОТО

Гимнастика
Новости
5 Декабря 2023 16:03
Гимнастки из Кюрдамира и Ширвана начали сборы на Национальной арене гимнастики - ФОТО

Федерация гимнастики Азербайджана продолжает реализацию проекта по развитию художественной гимнастики в регионах.

Как сообщает İdman.biz, инициатива предусматривает не только выезды в районы специалистов из Баку и организацию мастер-классов, но и приглашение перспективных спортсменок из различных уголков страны на сборы в столицу. В эти дни на Национальной арене гимнастики начали сборы юные грации из Олимпийских комплексов Кюрдамира и Ширвана. В общей сложности, в сборах, которые продлятся до 9 декабря, принимают участие гимнастки 2010-2015 г.р.

Тренер отделений по художественной гимнастике в Олимпийских комплексах Кюрдамира и Ширвана Ляман Зейналзаде отметила, что в Баку ее подопечные будут оттачивать элементы, работать с предметами и готовится к предстоящим соревнованиям. «В прошлом году мы уже были на сборах на Национальной арене гимнастики, это наш второй визит. В этом месяце нас ожидает участие на турнирах и в такой прекрасной атмосфере тренировки будут спориться», - подчеркнула Зейналзаде.

Отметим, что ранее тренировки в Баку провели грации из Гянджи, Масаллы , Лянкярани и Мингячевира.

Банучичек Гусейнли
İdman.biz

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