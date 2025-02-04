Покинет ли наша сборная последнее место?

Сегодня сборная Азербайджана по футзалу проведет свой очередной матч.
İdman.biz сообщает, что наша национальная команда сыграет свою третью игру в основном отборочном этапе ЕВРО-2026.
Азербайджан примет Грецию в домашнем матче. Команде Виталия Борисова, не имеющей в своем активе ни одной победы, необходимо побеждать, чтобы покинуть последнее место.
Основной отборочный этап ЕВРО-2026
Группа V
Четвертое февраля
20:00 Азербайджан – Греция
Судьи: Тельмен Ундрах (Норвегия), Якоб Павловски (Германия), Даг Эрик Тангвик (Норвегия)
Бакинский Дворец Спорта
|
1
|
Хорватия
|
1
|
1
|
0
|
0
|
9-2
|
3
|
2
|
Греция
|
1
|
1
|
0
|
0
|
4-1
|
3
|
3
|
Швеция
|
2
|
0
|
1
|
1
|
4-7
|
1
|
4
|
Азербайджан
|
2
|
0
|
1
|
1
|
5-12
|
1
Отметим, что следующий матч наша сборная проведет против Греции 11 марта на выезде.
İdman.biz