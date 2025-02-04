4 Февраля 2025
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Покинет ли наша сборная последнее место?

Футзал
Новости
4 Февраля 2025 11:10
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Покинет ли наша сборная последнее место?

Сегодня сборная Азербайджана по футзалу проведет свой очередной матч.

İdman.biz сообщает, что наша национальная команда сыграет свою третью игру в основном отборочном этапе ЕВРО-2026.

Азербайджан примет Грецию в домашнем матче. Команде Виталия Борисова, не имеющей в своем активе ни одной победы, необходимо побеждать, чтобы покинуть последнее место.

Основной отборочный этап ЕВРО-2026

Группа V
Четвертое февраля

20:00 Азербайджан – Греция
Судьи: Тельмен Ундрах (Норвегия), Якоб Павловски (Германия), Даг Эрик Тангвик (Норвегия)
Бакинский Дворец Спорта

1

Хорватия

1

1

0

0

9-2

3

2

Греция

1

1

0

0

4-1

3

3

Швеция

2

0

1

1

4-7

1

4

Азербайджан

2

0

1

1

5-12

1

Отметим, что следующий матч наша сборная проведет против Греции 11 марта на выезде.

İdman.biz

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