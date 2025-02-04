Покинет ли наша сборная последнее место?

Сегодня сборная Азербайджана по футзалу проведет свой очередной матч.

İdman.biz сообщает, что наша национальная команда сыграет свою третью игру в основном отборочном этапе ЕВРО-2026.

Азербайджан примет Грецию в домашнем матче. Команде Виталия Борисова, не имеющей в своем активе ни одной победы, необходимо побеждать, чтобы покинуть последнее место.

Основной отборочный этап ЕВРО-2026

Группа V

Четвертое февраля

20:00 Азербайджан – Греция

Судьи: Тельмен Ундрах (Норвегия), Якоб Павловски (Германия), Даг Эрик Тангвик (Норвегия)

Бакинский Дворец Спорта

1 Хорватия 1 1 0 0 9-2 3 2 Греция 1 1 0 0 4-1 3 3 Швеция 2 0 1 1 4-7 1 4 Азербайджан 2 0 1 1 5-12 1

Отметим, что следующий матч наша сборная проведет против Греции 11 марта на выезде.

İdman.biz