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Легкий соперник для нашей сборной

Футзал
Новости
4 Февраля 2025 11:00
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Легкий соперник для нашей сборной

Сборная Азербайджана в шестой раз встретится со сборной Греции на основном этапе ЕВРО-2026.

Как сообщает İdman.biz, ранее команды провели пять матчей.

Наша сборная одержала победу во всех играх. Азербайджан попытается в шестой раз победить Грецию, которая является для сборной легким соперником.

Первый поединок состоялся в групповом этапе чемпионата мира в Хорватии, и наша команда одержала убедительную победу. Следующие два матча прошли в рамках отборочного турнира чемпионата Европы. Команды впервые встретились друг с другом в основном этапе ЕВРО-2022. Наша сборная, победившая в Греции со счетом 3:0, в Баку забила на гол больше - 4:0.

В матчах чемпионата мира 2024 года результативность была выше. Наши футзалисты забили сопернику семь безответных мячей в матче в Афинах, и победили в Баку 5:2.

Чемпионат мира 2000 (отборочный этап - Хорватия)
29.02.2000. Греция – 8:3

ЕВРО-2022 (отборочный групповой этап)
02.02.2021. Греция – Азербайджан – 0:3
14.04.2021. Азербайджан – Греция – 4:0

Чемпионат мира по футболу 2024 (основной отборочный этап - домашний и выездной матчи)
11.10.2022. Греция – Азербайджан – 0:7
03.03.2023. Азербайджан – Греция – 5:2

Отметим, что матч Азербайджан - Греция, который пройдет в Бакинском Дворце спорта, начнется в 20:00.

İdman.biz

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