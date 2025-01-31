Азербайджан против Хорватии

Сегодня сборная Азербайджана по футзалу проведет свой очередной матч.

İdman.biz сообщает, что наша национальная команда сыграет вторую встречу в основной стадии ЕВРО-2026.

Наша сборная, которая находится в пятой группе, встретится со сборной Хорватии. Матч состоится в спортивном центре имени Мате Парлова в Пуле. Матч начнется в 22:15 по бакинскому времени.

Основной отборочный раунд ЕВРО-2026

Пятая группа

31 января

22:15. Хорватия - Азербайджан

Судьи: Виктор Бугенко (Молдова), Григорий Ошомков, Ягнар Якобсон (оба Эстония)

Таймкипер: Дино Крамар (Хорватия)

Судья: Перри Готье (Бельгия)

Представитель УЕФА: Штефан Каммерер (Германия)

Спортивный центр имени Мате Парлова

1 Греция 1 1 0 0 4-1 3 2 Азербайджан 1 0 1 0 3-3 1 3 Швеция 2 0 1 1 4-7 1 4 Хорватия 0 0 0 0 0-0 0

İdman.biz