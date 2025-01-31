Азербайджан против Хорватии

Сегодня сборная Азербайджана по футзалу проведет свой очередной матч.
İdman.biz сообщает, что наша национальная команда сыграет вторую встречу в основной стадии ЕВРО-2026.
Наша сборная, которая находится в пятой группе, встретится со сборной Хорватии. Матч состоится в спортивном центре имени Мате Парлова в Пуле. Матч начнется в 22:15 по бакинскому времени.
Основной отборочный раунд ЕВРО-2026
Пятая группа
31 января
22:15. Хорватия - Азербайджан
Судьи: Виктор Бугенко (Молдова), Григорий Ошомков, Ягнар Якобсон (оба Эстония)
Таймкипер: Дино Крамар (Хорватия)
Судья: Перри Готье (Бельгия)
Представитель УЕФА: Штефан Каммерер (Германия)
Спортивный центр имени Мате Парлова
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1
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Греция
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1
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1
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0
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0
|
4-1
|
3
|
2
|
Азербайджан
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1
|
0
|
1
|
0
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3-3
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1
|
3
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Швеция
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2
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0
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1
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1
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4-7
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1
|
4
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Хорватия
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0
|
0
|
0
|
0
|
0-0
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0
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