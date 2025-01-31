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Азербайджан против Хорватии

Футзал
Новости
31 Января 2025 11:14
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Азербайджан против Хорватии

Сегодня сборная Азербайджана по футзалу проведет свой очередной матч.

İdman.biz сообщает, что наша национальная команда сыграет вторую встречу в основной стадии ЕВРО-2026.

Наша сборная, которая находится в пятой группе, встретится со сборной Хорватии. Матч состоится в спортивном центре имени Мате Парлова в Пуле. Матч начнется в 22:15 по бакинскому времени.

Основной отборочный раунд ЕВРО-2026
Пятая группа
31 января
22:15. Хорватия - Азербайджан

Судьи: Виктор Бугенко (Молдова), Григорий Ошомков, Ягнар Якобсон (оба Эстония)
Таймкипер: Дино Крамар (Хорватия)
Судья: Перри Готье (Бельгия)
Представитель УЕФА: Штефан Каммерер (Германия)

Спортивный центр имени Мате Парлова

1

Греция

1

1

0

0

4-1

3

2

Азербайджан

1

0

1

0

3-3

1

3

Швеция

2

0

1

1

4-7

1

4

Хорватия

0

0

0

0

0-0

0

İdman.biz

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