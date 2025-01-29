Вратарь сборной Азербайджана: "Нас ждет сложная поездка и игра в Хорватии"

"Сборную Азербайджана по футзалу ждет сложная поездка и игра в Хорватии".

Как сообщает İdman.biz, об этом "Report" заявил капитан сборной Азербайджана по футзалу, 33-летний вратарь Ровшан Гусейнли, комментируя предстоящий матч основного этапа чемпионата Европы против Хорватии.

Он отметил, что Хорватия является опытной командой и играть против нее всегда было сложно. Гусейнли подчеркнул, что в нынешнем составе есть также молодые футзалисты.

"Через четыре дня мы встретимся с Грецией в Баку. Это знакомая нам команда. Ранее у нас были победы. Однако этот раз немного отличается. Команда состоит из молодых местных футзалистов, а сборная Греции и чемпионат усовершенствовались. Нашим преимуществом будет игра на домашнем поле. Мы сделаем все возможное, чтобы победить", - сказал он.

Отметим, что сборная Азербайджана 31 января станет гостем Хорватии, а 4 февраля примет Грецию в Баку.

İdman.biz