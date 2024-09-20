21 Сентября 2024
RU

Наша сборная пропустила 6 голов

Футзал
Новости
20 Сентября 2024 23:37
2
Наша сборная пропустила 6 голов

Сборная Азербайджана по футзалу проверила свои силы в очередном контрольном матче.

Как сообщает İdman.biz, наша сборная во второй раз встретилась с Чехией.

Проигравшая вчера со счетом 0:3 наша команда и на этот раз не смогла справиться с сильным соперником. В матче, проходившем в Чехии, хозяева победили со счетом 6:2.

Товарищеская игра
20 сентября
21:00. Чехия – Азербайджан – 6:2
Голы: Давид Дрозд, 2; 18; 22, Томаш Кухта, 3, Павел Дрозд, 21, Радим Заруба, 24; Ульви Алиев, 1, 6
Чехия: 12. Адам Вондрачек (к), 5. Павел Дрозд, 6. Томаш Кухта, 9. Томаш Куделка, 11. Давид Дрозд, 1. Михал Хула (к), 2. Душан Кунстнер, 3. Матей Маур, 4 Радим Заруба, 8. Филип Хаврда, 10. Михал Зейдлер (к), 13. Михал Холи, 14. Доминик Балог, 18. Адам Кноблох.

Главный тренер: Марек Копецкий

Азербайджан: 12. Кямран Гаджиев (д), 7. Хазар Агализаде, 8. Мурад Гулузаде, 10. Фарид Аббасов, 14. Ульви Алиев, 1. Эмин Кюрдов (д, к), 19. Владислав Резнов (д), 2. Ильхам Алиев, 5. Эльдар Зейналов, 6. Мирза Амиров, 9. Эмиль Гасанзаде, 17. Октай Рустамлы, 20. Тофик Микаилов

Главный тренер: Виталий Борисов

Злин

İdman.biz

Новости по теме

"Не ожидал, что меня выберут лучшим игроком"
20 Сентября 11:15
Футзал

"Не ожидал, что меня выберут лучшим игроком"

"Когда они присоединятся к нам в будущем, вы увидите другую сборную"
Наша сборная проиграла в Чехии
19 Сентября 22:44
Футзал

Наша сборная проиграла в Чехии

Завтра между командами будет организована еще одна игра
"Этот матч важен для них"
19 Сентября 11:05
Футзал

"Этот матч важен для них"

"Будет интересная игра"
"Мы серьезно подготовились к игре"
18 Сентября 16:40
Футзал

"Мы серьезно подготовились к игре"

"Это дополнительный опыт для нашей сборной"
"Мы будем сражаться на поле"
18 Сентября 10:50
Футзал

"Мы будем сражаться на поле"

"Главной целью будет максимально безошибочное выполнение задач, поставленных главным тренером"
Объявлен окончательный состав сборной Азербайджана
16 Сентября 15:22
Футзал

Объявлен окончательный состав сборной Азербайджана

Команда отправится в Чехию завтра утром

Самое читаемое

Азербайджанские футболисты в Лиге чемпионов
18 Сентября 15:58
Азербайджанский футбол

Азербайджанские футболисты в Лиге чемпионов

Махир Эмрели играл за два клуба в самом престижном клубном турнире Европы
Путешественница, приплывшая в Азербайджан по Каспийскому морю: "Были ужасные штормы" - ВИДЕО
18 Сентября 17:42
Другие

Путешественница, приплывшая в Азербайджан по Каспийскому морю: "Были ужасные штормы" - ВИДЕО

"Огромные волны и сильный ветер делали нашу работу очень рискованной"
Шахматная Олимпиада: АЗЕРБАЙДЖАН – ИТАЛИЯ - 2:2
19 Сентября 23:30
Шахматы

Шахматная Олимпиада: АЗЕРБАЙДЖАН – ИТАЛИЯ - 2:2

В Будапеште (Венгрия) в решающую стадию входит 45-я Всемирная Шахматная Олимпиада
Макс Ферстаппен: "В Баку вся команда пережила разочарование"
18 Сентября 15:45
Формула 1

Макс Ферстаппен: "В Баку вся команда пережила разочарование"

"Так много тяжёлой работы было вложено в то, чтобы вывести на трассу более конкурентоспособную машину"