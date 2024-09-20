Наша сборная пропустила 6 голов

Сборная Азербайджана по футзалу проверила свои силы в очередном контрольном матче.

Как сообщает İdman.biz, наша сборная во второй раз встретилась с Чехией.

Проигравшая вчера со счетом 0:3 наша команда и на этот раз не смогла справиться с сильным соперником. В матче, проходившем в Чехии, хозяева победили со счетом 6:2.

Товарищеская игра

20 сентября

21:00. Чехия – Азербайджан – 6:2

Голы: Давид Дрозд, 2; 18; 22, Томаш Кухта, 3, Павел Дрозд, 21, Радим Заруба, 24; Ульви Алиев, 1, 6

Чехия: 12. Адам Вондрачек (к), 5. Павел Дрозд, 6. Томаш Кухта, 9. Томаш Куделка, 11. Давид Дрозд, 1. Михал Хула (к), 2. Душан Кунстнер, 3. Матей Маур, 4 Радим Заруба, 8. Филип Хаврда, 10. Михал Зейдлер (к), 13. Михал Холи, 14. Доминик Балог, 18. Адам Кноблох.

Главный тренер: Марек Копецкий

Азербайджан: 12. Кямран Гаджиев (д), 7. Хазар Агализаде, 8. Мурад Гулузаде, 10. Фарид Аббасов, 14. Ульви Алиев, 1. Эмин Кюрдов (д, к), 19. Владислав Резнов (д), 2. Ильхам Алиев, 5. Эльдар Зейналов, 6. Мирза Амиров, 9. Эмиль Гасанзаде, 17. Октай Рустамлы, 20. Тофик Микаилов

Главный тренер: Виталий Борисов

Злин

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