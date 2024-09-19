19 Сентября 2024
RU

Наша сборная проиграла в Чехии

Футзал
Новости
19 Сентября 2024 22:44
3
Наша сборная проиграла в Чехии

Сборная Азербайджана по футзалу проверила свои силы в контрольной игре.

İdman.biz сообщает, что соперником нашей сборной была Чехия.

Игра проходила в Злине. На данный момент между двумя командами состоялось 6 матчей. В двух из них победу праздновала наша сборная, а в 4 победу праздновали чехи. На этот раз соперник взял верх. Хозяева одержали победу, забив три безответных гола.

Отметим, что завтра между командами будет организована еще одна игра.

Товарищеская игра

19 сентября

21:00. Чехия – Азербайджан – 3:0

Голы: Давид Дрозд, 3. Адам Кноблох, 20. Радим Заруба, 38

Чехия: 1. Михал Хула (к), 5. Павел Дрозд, 9. Томаш Куделка, 10. Михал Зейдлер, 11. Давид Дрозд, 12. Адам Вондрачек (к), 2. Душан Кунстнер, 3. Матей Маур, 4 Радим Заруба, 6. Томаш Кучта, 8. Филип Хаврда, 13. Михал Холи, 14. Доминик Балог, 18. Адам Кноблох.

Главный тренер: Марек Копецкий

Азербайджан: 1. Эмин Кюрдов (q, k), 7. Хазар Агализаде, 8. Мурад Гулузаде, 9. Ульви Алиев, 20. Тофиг Микаилов, 12. Кямран Гаджиев (q), 19. Владислав Резнов (q), 2. Ильхам Алиев, 5. Эльдар Зейналов, 6. Мирза Амиров, 14. Эмиль Гасанзаде, 10. Фарид Аббасов, 17. Октай Рустамлы

Главный тренер: Виталий Борисов

Злин

İdman.biz

Новости по теме

"Этот матч важен для них"
11:05
Футзал

"Этот матч важен для них"

"Будет интересная игра"
"Мы серьезно подготовились к игре"
18 Сентября 16:40
Футзал

"Мы серьезно подготовились к игре"

"Это дополнительный опыт для нашей сборной"
"Мы будем сражаться на поле"
18 Сентября 10:50
Футзал

"Мы будем сражаться на поле"

"Главной целью будет максимально безошибочное выполнение задач, поставленных главным тренером"
Объявлен окончательный состав сборной Азербайджана
16 Сентября 15:22
Футзал

Объявлен окончательный состав сборной Азербайджана

Команда отправится в Чехию завтра утром
Стартовал турнир по мини-футболу - ФОТО
14 Сентября 14:28
Футзал

Стартовал турнир по мини-футболу - ФОТО

В турнире соревнуются 17 команд в 4 группах
Наша сборная начнет борьбу на Евро-2026 в Баку
12 Сентября 12:00
Футзал

Наша сборная начнет борьбу на Евро-2026 в Баку

Определился календарь группы V основного этапа ЕВРО-2026 по футзалу

Самое читаемое

Азербайджанские футболисты в Лиге чемпионов
18 Сентября 15:58
Азербайджанский футбол

Азербайджанские футболисты в Лиге чемпионов

Махир Эмрели играл за два клуба в самом престижном клубном турнире Европы
Путешественница, приплывшая в Азербайджан по Каспийскому морю: "Были ужасные штормы" - ВИДЕО
18 Сентября 17:42
Другие

Путешественница, приплывшая в Азербайджан по Каспийскому морю: "Были ужасные штормы" - ВИДЕО

"Огромные волны и сильный ветер делали нашу работу очень рискованной"
Всемирно известные путешественники проплыли по Каспию - из Казахстана в Азербайджан - ФОТО - ВИДЕО
17 Сентября 18:48
Другие

Всемирно известные путешественники проплыли по Каспию - из Казахстана в Азербайджан - ФОТО - ВИДЕО

Оба путешественника преодолели 186 миль (300 километров), чтобы добраться до Азербайджана
Победа в Баку вопреки совету инженера
17 Сентября 10:25
Формула 1

Победа в Баку вопреки совету инженера

"Это был рискованный шаг, но это то, что мне нужно было сделать, чтобы попытаться выиграть гонку"