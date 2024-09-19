Наша сборная проиграла в Чехии

Сборная Азербайджана по футзалу проверила свои силы в контрольной игре.

İdman.biz сообщает, что соперником нашей сборной была Чехия.

Игра проходила в Злине. На данный момент между двумя командами состоялось 6 матчей. В двух из них победу праздновала наша сборная, а в 4 победу праздновали чехи. На этот раз соперник взял верх. Хозяева одержали победу, забив три безответных гола.

Отметим, что завтра между командами будет организована еще одна игра.

Товарищеская игра

19 сентября

21:00. Чехия – Азербайджан – 3:0

Голы: Давид Дрозд, 3. Адам Кноблох, 20. Радим Заруба, 38

Чехия: 1. Михал Хула (к), 5. Павел Дрозд, 9. Томаш Куделка, 10. Михал Зейдлер, 11. Давид Дрозд, 12. Адам Вондрачек (к), 2. Душан Кунстнер, 3. Матей Маур, 4 Радим Заруба, 6. Томаш Кучта, 8. Филип Хаврда, 13. Михал Холи, 14. Доминик Балог, 18. Адам Кноблох.

Главный тренер: Марек Копецкий

Азербайджан: 1. Эмин Кюрдов (q, k), 7. Хазар Агализаде, 8. Мурад Гулузаде, 9. Ульви Алиев, 20. Тофиг Микаилов, 12. Кямран Гаджиев (q), 19. Владислав Резнов (q), 2. Ильхам Алиев, 5. Эльдар Зейналов, 6. Мирза Амиров, 14. Эмиль Гасанзаде, 10. Фарид Аббасов, 17. Октай Рустамлы

Главный тренер: Виталий Борисов

Злин

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