«Команда находится на сборах с 10 сентября. По некоторым причинам мы не смогли собрать полный состав».

Как сообщает İdman.biz, главный тренер Виталий Борисов заявил об этом azfutzal.az.

Сегодня сборная Азербайджана по футзалу проведет первый товарищеский матч против Чехии. Наставник рассказал о подготовке к матчу и последней ситуации в команде. Он отметил, что команда находится не в полной форме:

«В первые два дня мы в основном сосредоточились на физической подготовке. Тренировались два раза в день. Следующие четыре дня мы работали над тактическим планом. Конечно, я не могу сказать, что состояние футзалистов идеальное. Наши клубы приступили к тренировкам 20 дней или месяц назад. Поскольку чемпионат не стартовал, у ребят нет игрового опыта. Скоро начнется новый сезон».

Барисов также рассказал о своих ожиданиях от игры:

«Мы видели членов сборной Чехии после тренировки. После отборочных игр чемпионата мира они тоже не проводили товарищеские матчи. 40-50 процентов команды - новые футзалисты. Этот матч важен для них еще и с точки зрения проверки своей новой команды в работе. Будет интересная игра. Хоть это и товарищеский матч, мы постараемся добиться положительного результата. У игроков хорошее настроение».

Отметим, что матч Чехия - Азербайджан начнется в 21:00 по бакинскому времени.

İdman.biz