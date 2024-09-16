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Объявлен окончательный состав сборной Азербайджана

Футзал
Новости
16 Сентября 2024 15:22
28
Объявлен окончательный состав сборной Азербайджана

Объявлен окончательный состав сборной Азербайджана по футзалу, которая 19 и 20 сентября в Злине встретится со сборной Чехии.

Как сообщает İdman.biz, главный тренер Виталий Борисов отобрал 13 футзалистов, в том числе трех вратарей.

Команда отправится в Чехию завтра утром.

Н

Имя, фамилия

Клуб

1

Эмин Кюрдов (в)

Араз-Нахчыван

2

Владислав Резнов (в)

Араз-Нахчыван

3

Кямран Гаджиев (в)

Баку Файр

4

Эмиль Гасанзаде

Араз-Нахчыван

5

Хазар Агализаде

Араз-Нахчыван

6

Ильхам Алиев

Араз-Нахчыван

7

Тофиг Микаилов

Баку Файр

8

Мурад Гулузаде

Баку Файр

9

Октай Рустамли

Баку Файр

10

Фарид Аббасов

Баку Файр

11

Эльдар Зейналов

СК Нефтчи

12

Ульви Алиев

Араз-Нахчыван

13

Мирза Амиров

СК Нефтчи

İdman.biz

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