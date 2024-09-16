Объявлен окончательный состав сборной Азербайджана по футзалу, которая 19 и 20 сентября в Злине встретится со сборной Чехии.
Как сообщает İdman.biz, главный тренер Виталий Борисов отобрал 13 футзалистов, в том числе трех вратарей.
Команда отправится в Чехию завтра утром.
|
Н
|
Имя, фамилия
|
Клуб
|
1
|
Эмин Кюрдов (в)
|
Араз-Нахчыван
|
2
|
Владислав Резнов (в)
|
Араз-Нахчыван
|
3
|
Кямран Гаджиев (в)
|
Баку Файр
|
4
|
Эмиль Гасанзаде
|
Араз-Нахчыван
|
5
|
Хазар Агализаде
|
Араз-Нахчыван
|
6
|
Ильхам Алиев
|
Араз-Нахчыван
|
7
|
Тофиг Микаилов
|
Баку Файр
|
8
|
Мурад Гулузаде
|
Баку Файр
|
9
|
Октай Рустамли
|
Баку Файр
|
10
|
Фарид Аббасов
|
Баку Файр
|
11
|
Эльдар Зейналов
|
СК Нефтчи
|
12
|
Ульви Алиев
|
Араз-Нахчыван
|
13
|
Мирза Амиров
|
СК Нефтчи
İdman.biz