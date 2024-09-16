Объявлен окончательный состав сборной Азербайджана по футзалу, которая 19 и 20 сентября в Злине встретится со сборной Чехии.

Как сообщает İdman.biz, главный тренер Виталий Борисов отобрал 13 футзалистов, в том числе трех вратарей.

Команда отправится в Чехию завтра утром.

Н Имя, фамилия Клуб 1 Эмин Кюрдов (в) Араз-Нахчыван 2 Владислав Резнов (в) Араз-Нахчыван 3 Кямран Гаджиев (в) Баку Файр 4 Эмиль Гасанзаде Араз-Нахчыван 5 Хазар Агализаде Араз-Нахчыван 6 Ильхам Алиев Араз-Нахчыван 7 Тофиг Микаилов Баку Файр 8 Мурад Гулузаде Баку Файр 9 Октай Рустамли Баку Файр 10 Фарид Аббасов Баку Файр 11 Эльдар Зейналов СК Нефтчи 12 Ульви Алиев Араз-Нахчыван 13 Мирза Амиров СК Нефтчи

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