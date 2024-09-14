14 Сентября 2024
RU

Стартовал турнир по мини-футболу - ФОТО

Футзал
Новости
14 Сентября 2024 14:28
21
Стартовал турнир по мини-футболу - ФОТО

14 сентября состоялось открытие турнира Автономной Республики по футзалу, посвященного 100-летию Нахчыванской Автономной Республики среди сотрудников государственных учреждений.

Как сообщает İdman.biz, на мероприятии, состоявшемся в Олимпийском спортивном комплексе имени Ильхама Алиева, минутой молчания была почтена память наших шехидов и общенационального лидера Гейдара Алиева.

Временно исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Нахчыванской Автономной Республики, заместитель министра Меджид Сеидов, заведующий отделом гуманитарных и социальных вопросов Кабинета министров Нахчыванской Автономной Республики Гасан Керимов и генеральный секретарь Федерации футбола Нахчывана Рагиф Аббасов поделились своими впечатлениями о турнире и пожелали командам успехов. Было отмечено, что подобные спортивные соревнования имеют важное значение с точки зрения пропаганды здорового образа жизни населения, укрепления дружеских и спортивных связей между работниками государственных учреждений.

После официальной части состоялась игра открытия турнира. В первом матче «Минюст» одержал победу над «Верховным судом» со счетом 7:2.

Отметим, что в турнире, организованном совместно Министерством молодежи и спорта Нахчыванской Автономной Республики с Ассоциацией федераций футбола Азербайджана, Федерацией футзала Азербайджана и Федерацией футбола Нахчывана, соревнуются 17 команд в 4 группах. Две команды, набравшие наибольшее количество очков в каждой группе, продолжат борьбу в плей-офф и получат шанс выйти в финал.

Игры планируется проводить в субботу и воскресенье согласно календарю соревнований.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Наша сборная начнет борьбу на Евро-2026 в Баку
12 Сентября 12:00
Футзал

Наша сборная начнет борьбу на Евро-2026 в Баку

Определился календарь группы V основного этапа ЕВРО-2026 по футзалу
Сборная начала подготовку
10 Сентября 10:34
Футзал

Сборная начала подготовку

Состав команды, которая отправится на сборы, определится по итогам тренировок в Баку
В I футзальной лиге Азербайджана примут участие 12 команд
3 Сентября 14:28
Футзал

В I футзальной лиге Азербайджана примут участие 12 команд

Игры лиги, которая стартует в октябре, будут состоять из 2 кругов
"Для меня большая честь выполнять эту задачу в сборной"
27 Августа 13:58
Футзал

"Для меня большая честь выполнять эту задачу в сборной"

"Главное - получить результат"
Наша сборная сыграет с Чехией
26 Августа 15:51
Футзал

Наша сборная сыграет с Чехией

Обе игры пройдут в Злине
Лига чемпионов: "Араз-Нахчыван" проиграл
24 Августа 18:12
Футзал

Лига чемпионов: "Араз-Нахчыван" проиграл

Чемпион Азербайджана «Араз-Нахчыван» сегодня провел свой последний матч в группе

Самое читаемое

Первый турецкий футболист - претендент на "Золотой мяч" за последний 21 год
13 Сентября 16:26
Мировой футбол

Первый турецкий футболист - претендент на "Золотой мяч" за последний 21 год

Лучший в Серии А по оценкам "SofaScore" в последних двух сезонах
Шахматная олимпиада: мужчины обыграли Финляндию, женщины - Австралию - ФОТО - ВИДЕО
12 Сентября 22:47
Шахматы

Шахматная олимпиада: мужчины обыграли Финляндию, женщины - Австралию - ФОТО - ВИДЕО

В Будапеште (Венгрия) набирает ход 45-я Всемирная Шахматная Олимпиада
Шахматная олимпиада: успешный старт наших шахматистов - ФОТО
11 Сентября 22:03
Шахматы

Шахматная олимпиада: успешный старт наших шахматистов - ФОТО

Сегодня в Будапеште началась 45-я Всемирная Шахматная Олимпиада
Окон предвкушает свою юбилейную гонку в Баку
11 Сентября 17:48
Формула 1

Окон предвкушает свою юбилейную гонку в Баку

"Трасса в Баку в числе фаворитом у гонщиков благодаря узким извилистым поворотам и длинным прямым"