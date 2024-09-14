Стартовал турнир по мини-футболу - ФОТО

14 сентября состоялось открытие турнира Автономной Республики по футзалу, посвященного 100-летию Нахчыванской Автономной Республики среди сотрудников государственных учреждений.

Как сообщает İdman.biz, на мероприятии, состоявшемся в Олимпийском спортивном комплексе имени Ильхама Алиева, минутой молчания была почтена память наших шехидов и общенационального лидера Гейдара Алиева.

Временно исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Нахчыванской Автономной Республики, заместитель министра Меджид Сеидов, заведующий отделом гуманитарных и социальных вопросов Кабинета министров Нахчыванской Автономной Республики Гасан Керимов и генеральный секретарь Федерации футбола Нахчывана Рагиф Аббасов поделились своими впечатлениями о турнире и пожелали командам успехов. Было отмечено, что подобные спортивные соревнования имеют важное значение с точки зрения пропаганды здорового образа жизни населения, укрепления дружеских и спортивных связей между работниками государственных учреждений.

После официальной части состоялась игра открытия турнира. В первом матче «Минюст» одержал победу над «Верховным судом» со счетом 7:2.

Отметим, что в турнире, организованном совместно Министерством молодежи и спорта Нахчыванской Автономной Республики с Ассоциацией федераций футбола Азербайджана, Федерацией футзала Азербайджана и Федерацией футбола Нахчывана, соревнуются 17 команд в 4 группах. Две команды, набравшие наибольшее количество очков в каждой группе, продолжат борьбу в плей-офф и получат шанс выйти в финал.

Игры планируется проводить в субботу и воскресенье согласно календарю соревнований.

İdman.biz