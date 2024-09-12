Наша сборная начнет борьбу на Евро-2026 в Баку

Определился календарь группы V основного этапа ЕВРО-2026 по футзалу.
Как сообщает İdman.biz, сборная Азербайджана в декабре начнет матч дома.
Наша сборная проведет свою последнюю встречу в столице. Согласно регламенту, победители групп будут напрямую выходить в финал. 8 команд, занявших вторые места в группах с лучшим результатом, встретятся в плей-офф. Четыре победителя этих встреч получат право сыграть в финальной стадии.
Календарь ЕВРО-2026
Группа V, в которой находится наша сборная
11 декабря
Швеция – Греция
17 декабря
Азербайджан - Швеция
31 января
Хорватия - Азербайджан
4 февраля
Швеция – Хорватия
Азербайджан - Греция
7 марта
Греция – Хорватия
11 марта
Хорватия - Швеция
Греция - Азербайджан
11 апреля
Швеция - Азербайджан
Хорватия - Греция
15 апреля
Азербайджан - Хорватия
Греция - Швеция
Финальный этап пройдет в Латвии и Литве в январе-феврале 2026 года.
İdman.biz