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Наша сборная начнет борьбу на Евро-2026 в Баку

Футзал
Новости
12 Сентября 2024 12:00
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Наша сборная начнет борьбу на Евро-2026 в Баку

Определился календарь группы V основного этапа ЕВРО-2026 по футзалу.

Как сообщает İdman.biz, сборная Азербайджана в декабре начнет матч дома.

Наша сборная проведет свою последнюю встречу в столице. Согласно регламенту, победители групп будут напрямую выходить в финал. 8 команд, занявших вторые места в группах с лучшим результатом, встретятся в плей-офф. Четыре победителя этих встреч получат право сыграть в финальной стадии.

Календарь ЕВРО-2026
Группа V, в которой находится наша сборная

11 декабря
Швеция – Греция

17 декабря
Азербайджан - Швеция

31 января
Хорватия - Азербайджан

4 февраля
Швеция – Хорватия
Азербайджан - Греция

7 марта
Греция – Хорватия

11 марта
Хорватия - Швеция
Греция - Азербайджан

11 апреля
Швеция - Азербайджан
Хорватия - Греция

15 апреля
Азербайджан - Хорватия
Греция - Швеция

Финальный этап пройдет в Латвии и Литве в январе-феврале 2026 года.

İdman.biz

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