Наша сборная начнет борьбу на Евро-2026 в Баку

Определился календарь группы V основного этапа ЕВРО-2026 по футзалу.

Как сообщает İdman.biz, сборная Азербайджана в декабре начнет матч дома.

Наша сборная проведет свою последнюю встречу в столице. Согласно регламенту, победители групп будут напрямую выходить в финал. 8 команд, занявших вторые места в группах с лучшим результатом, встретятся в плей-офф. Четыре победителя этих встреч получат право сыграть в финальной стадии.

Календарь ЕВРО-2026

Группа V, в которой находится наша сборная

11 декабря

Швеция – Греция

17 декабря

Азербайджан - Швеция

31 января

Хорватия - Азербайджан

4 февраля

Швеция – Хорватия

Азербайджан - Греция

7 марта

Греция – Хорватия

11 марта

Хорватия - Швеция

Греция - Азербайджан

11 апреля

Швеция - Азербайджан

Хорватия - Греция

15 апреля

Азербайджан - Хорватия

Греция - Швеция

Финальный этап пройдет в Латвии и Литве в январе-феврале 2026 года.

İdman.biz