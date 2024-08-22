Вторая победа "Араз-Нахчывана" с 7 голами

Продолжается предварительный этап Лиги чемпионов по футзалу.

Как сообщает İdman.biz, чемпион Азербайджана «Араз-Нахчыван» сегодня провел свой второй матч.

В первом туре команда Виталия Борисова, одолевшая «Спарту Белфаст» со счетом 7:1, встретилась с «Силламяэ». В матче, состоявшемся в Швеции, наш представитель одержал вторую победу подряд. И на этот раз «Араз-Нахчыван» забил 7 мячей в ворота соперника. Эта победа сделала нашего чемпиона лидером группы.

Отметим, что в последнем туре «Араз-Нахчыван» встретится с местной «Уддеваллой».

Лига Чемпионов

Предварительный этап

II тур

22 августа

«Силламяэ» - «Араз-Нахчыван» - 0:7

Голы: Голы: Голы: Амадеу, 4:54, Янич, 12:01, Кадиньо, 15:54, 25:54, К.Манафов, 24:39, Ю. Алиев, 32:32, Х.Агализаде, 34:03

Судьи: Даниэль Штаубер (Австрия), Траян Инчев (Болгария), Павел Токаревич (Польша)

Уддевалла. Агнебергсхаллен

1 Араз-Нахчыван 2 2 0 0 14-1 6 2 Уддевалла 1 1 0 0 10-3 3 3 Спарта Белфаст 1 0 0 1 1-7 0 4 Силламяэ 2 0 0 2 3-17 0

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