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Вторая победа "Араз-Нахчывана" с 7 голами

Футзал
Новости
22 Августа 2024 19:56
78
Вторая победа "Араз-Нахчывана" с 7 голами

Продолжается предварительный этап Лиги чемпионов по футзалу.

Как сообщает İdman.biz, чемпион Азербайджана «Араз-Нахчыван» сегодня провел свой второй матч.

В первом туре команда Виталия Борисова, одолевшая «Спарту Белфаст» со счетом 7:1, встретилась с «Силламяэ». В матче, состоявшемся в Швеции, наш представитель одержал вторую победу подряд. И на этот раз «Араз-Нахчыван» забил 7 мячей в ворота соперника. Эта победа сделала нашего чемпиона лидером группы.

Отметим, что в последнем туре «Араз-Нахчыван» встретится с местной «Уддеваллой».

Лига Чемпионов
Предварительный этап
II тур
22 августа
«Силламяэ» - «Араз-Нахчыван» - 0:7
Голы: Голы: Голы: Амадеу, 4:54, Янич, 12:01, Кадиньо, 15:54, 25:54, К.Манафов, 24:39, Ю. Алиев, 32:32, Х.Агализаде, 34:03
Судьи: Даниэль Штаубер (Австрия), Траян Инчев (Болгария), Павел Токаревич (Польша)
Уддевалла. Агнебергсхаллен

1

Араз-Нахчыван

2

2

0

0

14-1

6

2

Уддевалла

1

1

0

0

10-3

3

3

Спарта Белфаст

1

0

0

1

1-7

0

4

Силламяэ

2

0

0

2

3-17

0

İdman.biz

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