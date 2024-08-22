Вторая победа "Араз-Нахчывана" с 7 голами

Продолжается предварительный этап Лиги чемпионов по футзалу.
Как сообщает İdman.biz, чемпион Азербайджана «Араз-Нахчыван» сегодня провел свой второй матч.
В первом туре команда Виталия Борисова, одолевшая «Спарту Белфаст» со счетом 7:1, встретилась с «Силламяэ». В матче, состоявшемся в Швеции, наш представитель одержал вторую победу подряд. И на этот раз «Араз-Нахчыван» забил 7 мячей в ворота соперника. Эта победа сделала нашего чемпиона лидером группы.
Отметим, что в последнем туре «Араз-Нахчыван» встретится с местной «Уддеваллой».
Лига Чемпионов
Предварительный этап
II тур
22 августа
«Силламяэ» - «Араз-Нахчыван» - 0:7
Голы: Голы: Голы: Амадеу, 4:54, Янич, 12:01, Кадиньо, 15:54, 25:54, К.Манафов, 24:39, Ю. Алиев, 32:32, Х.Агализаде, 34:03
Судьи: Даниэль Штаубер (Австрия), Траян Инчев (Болгария), Павел Токаревич (Польша)
Уддевалла. Агнебергсхаллен
|
1
|
Араз-Нахчыван
|
2
|
2
|
0
|
0
|
14-1
|
6
|
2
|
Уддевалла
|
1
|
1
|
0
|
0
|
10-3
|
3
|
3
|
Спарта Белфаст
|
1
|
0
|
0
|
1
|
1-7
|
0
|
4
|
Силламяэ
|
2
|
0
|
0
|
2
|
3-17
|
0
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