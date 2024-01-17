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Состоялась жеребьевка Кубка Азербайджана

Футзал
Новости
17 Января 2024 13:01
Состоялась жеребьевка Кубка Азербайджана

Состоялась жеребьевка Кубка Азербайджана по футзалу.

Как сообщает Idman.biz, об этом сообщила Федерация футзала Азербайджана.

На мероприятии, прошедшем сегодня в Бакинском Дворце спорта, определились пары 1/8 финала. В этапе, где будут соревноваться 6 команд Высшей лиги и 10 команд Первой лиги, команда-победитель будет определена в одной игре.

Если основное время закончится вничью, команды продолжат игру в два тайма по 5 минут каждый. Если преимущество не будет достигнуто и в этот раз, победитель определится в серии пенальти.

1/8 финала пройдут 10 и 11 февраля, а финал - 7 мая.

1/8 финала
Баку Файр – Далга
Араз-Нахчыван — Рекорд клуб
ПФЛ – Метрополитен
СК Нефтчи – Тимспорт
СТАР Карго – Ясамал Баку
Трабзон Азербайджан - Баку
Хан-Лянкяран – Баку Файр-2
Команда Ордубад – U-19

1/4 финала
Баку Файр/Далга - Команда Ордубад/U-19
Араз-Нахчыван/Клуб Рекорд - Хан-Лянкяран/Баку Файр-2
ПФЛ/Метрополитен - Трабзон Азербайджан/Баку
СК Нефтчи/Тимспорт - Стар Карго/Ясамал Баку

1/2 финала
Баку Файр/Далга/Дасте Ордубад/U-19 – СК Нефтчи/Тимспорт/Стар Карго/Ясамал Баку
Араз-Нахчыван/Клуб Рекорд/Хан-Лянкяран/Баку Файр-2 – ПФЛ/Метрополитен/Трабзон Азербайджан/Баку

İdman.biz

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