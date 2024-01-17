Состоялась жеребьевка Кубка Азербайджана по футзалу.

Как сообщает Idman.biz, об этом сообщила Федерация футзала Азербайджана.

На мероприятии, прошедшем сегодня в Бакинском Дворце спорта, определились пары 1/8 финала. В этапе, где будут соревноваться 6 команд Высшей лиги и 10 команд Первой лиги, команда-победитель будет определена в одной игре.

Если основное время закончится вничью, команды продолжат игру в два тайма по 5 минут каждый. Если преимущество не будет достигнуто и в этот раз, победитель определится в серии пенальти.

1/8 финала пройдут 10 и 11 февраля, а финал - 7 мая.

1/8 финала

Баку Файр – Далга

Араз-Нахчыван — Рекорд клуб

ПФЛ – Метрополитен

СК Нефтчи – Тимспорт

СТАР Карго – Ясамал Баку

Трабзон Азербайджан - Баку

Хан-Лянкяран – Баку Файр-2

Команда Ордубад – U-19

1/4 финала

Баку Файр/Далга - Команда Ордубад/U-19

Араз-Нахчыван/Клуб Рекорд - Хан-Лянкяран/Баку Файр-2

ПФЛ/Метрополитен - Трабзон Азербайджан/Баку

СК Нефтчи/Тимспорт - Стар Карго/Ясамал Баку

1/2 финала

Баку Файр/Далга/Дасте Ордубад/U-19 – СК Нефтчи/Тимспорт/Стар Карго/Ясамал Баку

Араз-Нахчыван/Клуб Рекорд/Хан-Лянкяран/Баку Файр-2 – ПФЛ/Метрополитен/Трабзон Азербайджан/Баку

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