Главный тренер Нидерландов: "Надеюсь, победа над Азербайджаном и выход в плей-офф станут…"

Главный тренер сборной Нидерландов по футзалу Мигель Андрес рассказал о значимости победы над командой Азербайджана в заключительном матче элитного раунда отборочного турнира чемпионата мира, которая вывела его подопечных в стыковые матчи за право попасть на ЧМ.

Перед жеребьевкой стыковых встреч специалист отметил, что у него нет предпочтений относительно соперника по плей-офф. «Я знаю, что все они - Хорватия, Финляндия и Польша - хотят играть против нас. Потому что в этих странах также выступают профессионалы, и в лигах этих стран есть сильная конкуренция. Но все вышесказанное также относилось и в Азербайджану, Молдове и Румынии, который мы опередили в группе», - приводит слова Андреса федерация футбола Нидерландов.

Говоря о заключительном матче отбора против сборной Азербайджана, по итогам которого Нидерланды заняли второе место в группе, тренер отметил: «Я горжусь преданностью, проявленной игроками и персоналом. Тем, что мы достигли этого достижения с минимальными ресурсами по сравнению с другими странами. Надеюсь, что эта победа станет еще одним шагом в профессионализации футзала в Нидерландах».

Напомним, что сборная Азербайджана в последнем матче квалификации в Алмере уступила со счетом 0:3 и заняла третье место в подгруппе.

Ниджат Закиев

İdman.biz