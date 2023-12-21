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Виталий Борисов: "Мы могли набрать минимум 9 очков"

Футзал
Новости
21 Декабря 2023 00:17
Виталий Борисов: "Мы могли набрать минимум 9 очков"

«Мы хорошо начали игру, у нас было больше моментов, чем у соперника, чтобы забить».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер сборной Азербайджана по футзалу Виталий Борисов.

Наставник сборной, проигравшей Нидерландам со счетом 0:3 в последней игре элит-раунда этапа ЧМ-2024, рассказал об игре команды. Борисов заявил, что завоеванные 4 очка не соответствуют потенциалу команды: "Сборная Нидерландов забила 3 ​​из 5-6 моментов, а мы попали в штангу как минимум 5 раз. Хотя результат неудовлетворительный, спасибо ребятам за борьбу. Они старались изо всех сил улучшить ситуацию до конца, но ничего не сработало. Хоть мы и завершили групповой этап с 4 очками, это не результат, соответствующий реальной силе нашей команды. Мы могли набрать минимум 9 очков. Были игры, в которых мы вели с разницей в 2 мяча, но не смогли защитить свое преимущество. На некоторые матчи мы не смогли прийти в полном составе, некоторые не смогли помочь команде из-за травм, а некоторые были дисквалифицированы».

Отметим, что сборная Азербайджана завершила элитный раунд на последнем месте.

İdman.biz

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