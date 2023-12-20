Нидерландский барьер сборной Азербайджана

Сборная Азербайджана по футзалу сегодня проведет заключительный матч элитного раунда отборочного турнира чемпионата мира.

Как сообщает İdman.biz, в Алмере она сыграет против команды Нидерландов. Несмотря на то, что подопечные Виталия Борисова занимают последнее место в группе, у них еще остаются шансы на второе место и продолжение борьбы за путевку на мундиаль. Первым условием для этого является, естественно, победа над «Оранжевыми», что позволит выйти на второе место в группе. Мы отстаем от голландцев всего на два очка, выиграв их в Баку с разницей в пять мячей (6:1).

В случае победы азербайджанские футзалисты могут пробиться в стыковые матчи за право попасть на мундиаль, но тут многое будет зависеть и от ситуации в других группах. Так как только четыре команды, занявшие свои места в группах, перейдут в «стыки».

Матч элитного раунда отбора на ЧМ

21:30 Нидерланды - Азербайджан

Заки Фейзуллаев

İdman.biz