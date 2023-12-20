20 Декабря 2023
RU

Нидерландский барьер сборной Азербайджана

Футзал
Новости
20 Декабря 2023 11:00
Нидерландский барьер сборной Азербайджана

Сборная Азербайджана по футзалу сегодня проведет заключительный матч элитного раунда отборочного турнира чемпионата мира.

Как сообщает İdman.biz, в Алмере она сыграет против команды Нидерландов. Несмотря на то, что подопечные Виталия Борисова занимают последнее место в группе, у них еще остаются шансы на второе место и продолжение борьбы за путевку на мундиаль. Первым условием для этого является, естественно, победа над «Оранжевыми», что позволит выйти на второе место в группе. Мы отстаем от голландцев всего на два очка, выиграв их в Баку с разницей в пять мячей (6:1).

В случае победы азербайджанские футзалисты могут пробиться в стыковые матчи за право попасть на мундиаль, но тут многое будет зависеть и от ситуации в других группах. Так как только четыре команды, занявшие свои места в группах, перейдут в «стыки».

Матч элитного раунда отбора на ЧМ

21:30 Нидерланды - Азербайджан

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

"Независимо от того, есть у нас шансы или нет, мы хотим победить"
19 Декабря 11:27
Футзал

"Независимо от того, есть у нас шансы или нет, мы хотим победить"

20 декабря наша сборная встретится с Нидерландами
В составе сборной два изменения
17 Декабря 17:31
Футзал

В составе сборной два изменения

Сборная Азербайджана по футзалу проведет свою последнюю игру в элитном раунде ЧМ-2024
"Мы не должны были пропускать гол, когда соперник остался в меньшинстве"
17 Декабря 11:50
Футзал

"Мы не должны были пропускать гол, когда соперник остался в меньшинстве"

"Это произошло из-за неопытности нашего футзалиста"
Виталий Борисов: "Румыны играли об обороны, а нам не хватило опыта"
15 Декабря 23:45
Футзал

Виталий Борисов: "Румыны играли об обороны, а нам не хватило опыта"

"Румыны действовали от обороны, в большинстве они играли особенно хорошо"
Сборная Азербайджана потеряла шансы пробиться на ЧМ
15 Декабря 23:19
Футзал

Сборная Азербайджана потеряла шансы пробиться на ЧМ

Выше третьего места наш коллектив уже не поднимется
Футзальный форсаж. Азербайджан продолжает борьбу за путевку на ЧМ
15 Декабря 12:31
Футзал

Футзальный форсаж. Азербайджан продолжает борьбу за путевку на ЧМ

Элитный раунд отборочного турнира чемпионата мира по футзалу входит в свою решающую фазу

Самое читаемое

Похищен известный футболист
18 Декабря 20:44
Мировой футбол

Похищен известный футболист

По информации источника, похищение произошло вчера, 17 декабря, во время музыкального концерта
Новый рекорд "Карабаха"
17 Декабря 13:35
Азербайджанский футбол

Новый рекорд "Карабаха"

"Нефтчи" девять раз добивался такого успеха
Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов: все пары команд
18 Декабря 15:18
Мировой футбол

Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов: все пары команд

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка Лиги Чемпионов
ФИФА опубликовала формат ежегодного Межконтинентального Кубка
17 Декабря 21:38
Мировой футбол

ФИФА опубликовала формат ежегодного Межконтинентального Кубка

Первые этапы будут запланированы ФИФА по согласованию с клубами и конфедерациями