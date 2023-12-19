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"Независимо от того, есть у нас шансы или нет, мы хотим победить"

Футзал
Интервью
19 Декабря 2023 11:27
"Независимо от того, есть у нас шансы или нет, мы хотим победить"

«Вчера прибыли в Нидерланды около полудня. Ребята проделали долгий путь. Несмотря на это, первую тренировку мы провели на фоне усталости».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер сборной Азербайджана по футзалу Виталий Борисов.

Он сказал, что его команда постарается выполнить поставленные задачи: "По сравнению с матчем с Румынией, в нашей команде произошли два изменения. Амадеу не сможет помочь из-за травмы. Его заменит Эдуардо Борхес. Эду пришлось пропустить матч 3 дня назад, потому что он был дисквалифицирован».

Сказав, что они приложат все усилия для победы, молодой специалист подчеркнул, что соперник проанализирован: "Перед футзалистами также будут поставлены определенные задачи. Я расскажу, какие преимущества будет иметь соперник в стандартных ситуациях, а также при игре «5 на 4» и что нам следует делать. Независимо от того, есть у нас шансы или нет, мы хотим победить».

Отметим, что 20 декабря наша сборная встретится с Нидерландами.

İdman.biz

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