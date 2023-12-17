17 Декабря 2023
RU

В составе сборной два изменения

Футзал
Новости
17 Декабря 2023 17:31
В составе сборной два изменения

Сборная Азербайджана по футзалу проведет свою последнюю игру в элитном раунде ЧМ-2024.

Как сообщает İdman.biz, в составе сборной Азербайджана, которая встретится с Нидерландами, произошли изменения.

Главный тренер Виталий Борисов не сможет воспользоваться услугами двух игроков после матча с Румынией. Эмиль Гасанзаде и Амадеу, получивший травму в прошлом матче, в поездку не возьмут. Их заменят Мирза Амиров из «Нефтчи» и Эдуардо Борхес, продолжающий карьеру в бельгийском клубе RSCA.

Состав сборной:
Вратари: Ровшан Гусейнли, Эмин Курдов.
Игроки: Ульви Алиев, Рафаэль Вилела, Нихад Исмайлов, Эдуардо Борхес, Фарид Атакишиев, Хазар Агализаде, Новруз Казиханов, Амир Соджаи, Октай Рустамлы, Хади Ахмади, Тофиг Микаилов, Мирза Амиров

Отметим, что матч Нидерланды-Азербайджан состоится 20 декабря.

İdman.biz

Новости по теме

"Мы не должны были пропускать гол, когда соперник остался в меньшинстве"
11:50
Футзал

"Мы не должны были пропускать гол, когда соперник остался в меньшинстве"

"Это произошло из-за неопытности нашего футзалиста"
Виталий Борисов: "Румыны играли об обороны, а нам не хватило опыта"
15 Декабря 23:45
Футзал

Виталий Борисов: "Румыны играли об обороны, а нам не хватило опыта"

"Румыны действовали от обороны, в большинстве они играли особенно хорошо"
Сборная Азербайджана потеряла шансы пробиться на ЧМ
15 Декабря 23:19
Футзал

Сборная Азербайджана потеряла шансы пробиться на ЧМ

Выше третьего места наш коллектив уже не поднимется
Футзальный форсаж. Азербайджан продолжает борьбу за путевку на ЧМ
15 Декабря 12:31
Футзал

Футзальный форсаж. Азербайджан продолжает борьбу за путевку на ЧМ

Элитный раунд отборочного турнира чемпионата мира по футзалу входит в свою решающую фазу
Президент федерации встретился со сборной - ФОТО
14 Декабря 12:32
Футзал

Президент федерации встретился со сборной - ФОТО

Он пожелал футзалистам успехов в предстоящих играх
Тофик Микаилов: "Надо смотреть вперед. Обыгрывать Румынию и…!"
13 Декабря 12:01
Футзал

Тофик Микаилов: "Надо смотреть вперед. Обыгрывать Румынию и…!"

"Неудачи, которые сборная испытала в предыдущих играх, остаются в прошлом"

Самое читаемое

Исторический успех "Карабаха"! - ВИДЕО
14 Декабря 23:40
Азербайджанский футбол

Исторический успех "Карабаха"! - ВИДЕО

"Карабах" обыграл "Хeккен" и вышел в плей-офф Лиги Европы
УЕФА - о победе "Карабаха" над "Хеккеном"
15 Декабря 12:14
Азербайджанский футбол

УЕФА - о победе "Карабаха" над "Хеккеном"

"Чемпион Азербайджана одержал необходимую победу, чтобы занять второе место в группе H"
Стоимость возможных соперников "Карабаха": разница с "Миланом" равна 40
15 Декабря 15:49
Азербайджанский футбол

Стоимость возможных соперников "Карабаха": разница с "Миланом" равна 40

Каждая из 8 команд стоит в несколько раз дороже чемпиона Азербайджана
Хидаят Гейдаров завершил сезон бронзой на ЕВРО
16 Декабря 20:18
Дзюдо

Хидаят Гейдаров завершил сезон бронзой на ЕВРО

Азербайджанский дзюдоист Хидаят Гейдаров (73 кг) завоевал бронзовую медаль на Открытом чемпионате Европы в Приштине