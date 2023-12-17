В составе сборной два изменения

Сборная Азербайджана по футзалу проведет свою последнюю игру в элитном раунде ЧМ-2024.

Как сообщает İdman.biz, в составе сборной Азербайджана, которая встретится с Нидерландами, произошли изменения.

Главный тренер Виталий Борисов не сможет воспользоваться услугами двух игроков после матча с Румынией. Эмиль Гасанзаде и Амадеу, получивший травму в прошлом матче, в поездку не возьмут. Их заменят Мирза Амиров из «Нефтчи» и Эдуардо Борхес, продолжающий карьеру в бельгийском клубе RSCA.

Состав сборной:

Вратари: Ровшан Гусейнли, Эмин Курдов.

Игроки: Ульви Алиев, Рафаэль Вилела, Нихад Исмайлов, Эдуардо Борхес, Фарид Атакишиев, Хазар Агализаде, Новруз Казиханов, Амир Соджаи, Октай Рустамлы, Хади Ахмади, Тофиг Микаилов, Мирза Амиров

Отметим, что матч Нидерланды-Азербайджан состоится 20 декабря.

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