"Мы не должны были пропускать гол, когда соперник остался в меньшинстве"

«Игра получилась напряженной для обеих команд. Это было ожидаемо. Потому что командам определенно нужна была победа, чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил футболист сборной Азербайджана Ровшан Гусейнли.

В элит-раунде чемпионата мира-2024 наша сборная встречалась с Румынией и большую часть игры превосходила ее, но игра завершилась вничью 5:5. Свой последний матч в группе наша команда проведет 20 декабря на выезде против Нидерландов. Что касается как встречи с Румынией, так и предстоящего матча, вратарь нашей сборной в интервью пресс-службе федерации отметил, что есть проблемы с составом:

"При отборе наш главный тренер отдавал предпочтение футзалистам, которые играли в местном чемпионате. Были даже футзалисты, которые были приглашены в сборную впервые, а также те, кто присоединились к команде после длительного перерыва. Мы не плохо играли как команда. Наш соперник - одна из лучших команд Европы по игре 5 на 4. Благодаря этим преимуществам они забили голы в играх против Нидерландов и Казахстана. Мы дважды наказывали их в подобной ситуации, но когда у них было преимущество в количестве игроков на поле, то они забили больше - 3 гола.

По словам Гусейнли, печальным моментом было то, что когда соперник был в меньшинстве на поле, наши сфолили и позволили ему нанести удар с 10-метровой дистанции: "Однако мы не должны были пропускать гол, когда у нас было численное преимущество. Это произошло из-за неопытности нашего футзалиста. Но мы открыли новые имена для команды на будущее. Такое выступление сборной, собранной за 3-4 дня, не может не вселять надежду.

Наши шансы все еще невелики. Для успеха нам нужно сначала обыграть Нидерланды, а потом дождаться, пока Румыния споткнется и события в группе D развернутся так, как мы хотим».

İdman.biz