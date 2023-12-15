Виталий Борисов: «Румыны играли об обороны, а нам не хватило опыта»

«Нам не хватило опыта».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер сборной Азербайджана по футзалу Виталий Борисов, подведя итог домашнему матчу элитного раунда чемпионата мира против Румынии, завершившегося вничью (5:5).

Наставник отметил, что его подопечные контролировали ход игры. «Мы сыграли очень хорошо как команда, неизменно вели в счете. Румыны действовали от обороны, в большинстве они играли особенно хорошо. В составе нашей сборной 80 процентов составляют новые футзалисты. Я остался ими доволен».

Отметим, что после ничьи с Румынией сборная Азербайджана потеряла шансы оспорить вакансию на ЧМ.

İdman.biz