16 Декабря 2023
RU

Сборная Азербайджана потеряла шансы пробиться на ЧМ

Футзал
Новости
15 Декабря 2023 23:19
Сборная Азербайджана потеряла шансы пробиться на ЧМ

Сборная Азербайджана по футзалу потеряла шансы побороться за путевку на чемпионат мира.

Как сообщает İdman.biz, в предпоследнем туре элитного раунда отборочного турнира подопечные Виталия Борисова сыграли дома вничью с Румынией - 5:5.

Это результат перечеркнул шансы команды продолжить борьбу за вакансию на ЧМ. Выше третьего места наш коллектив уже не поднимется.

Азербайджан – Румыния – 5:5
Голы: Рафаэль Вилала, 18; 19; 25. Тофиг Микаилов, 32. Амир Шоджай, 34 – Настаи, 22. Балинт, 28; 35. Араужо, 32 (пен.). Неминтани, 36.
Судья: Дамиан Грабовски

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Виталий Борисов: «Румыны играли об обороны, а нам не хватило опыта»
15 Декабря 23:45
Футзал

Виталий Борисов: «Румыны играли об обороны, а нам не хватило опыта»

"Румыны действовали от обороны, в большинстве они играли особенно хорошо"
Футзальный форсаж. Азербайджан продолжает борьбу за путевку на ЧМ
15 Декабря 12:31
Футзал

Футзальный форсаж. Азербайджан продолжает борьбу за путевку на ЧМ

Элитный раунд отборочного турнира чемпионата мира по футзалу входит в свою решающую фазу
Президент федерации встретился со сборной - ФОТО
14 Декабря 12:32
Футзал

Президент федерации встретился со сборной - ФОТО

Он пожелал футзалистам успехов в предстоящих играх
Тофик Микаилов: "Надо смотреть вперед. Обыгрывать Румынию и…!"
13 Декабря 12:01
Футзал

Тофик Микаилов: "Надо смотреть вперед. Обыгрывать Румынию и…!"

"Неудачи, которые сборная испытала в предыдущих играх, остаются в прошлом"
Витай Борисов: "Сейчас шансов против Румынии у нас больше"
13 Декабря 11:21
Футзал

Витай Борисов: "Сейчас шансов против Румынии у нас больше"

"Играем дома, к тому же в состав пригласили ряд опытных футзалистов, выступавших ранее в сборной"
Сборная Нидерландов определилась с составом на матч против Азербайджана
13 Декабря 10:47
Футзал

Сборная Нидерландов определилась с составом на матч против Азербайджана

Главный тренер команды Мигель Морено вызвал на сбор 15 игроков

Самое читаемое

Исторический успех "Карабаха"! - ВИДЕО
14 Декабря 23:40
Азербайджанский футбол

Исторический успех "Карабаха"! - ВИДЕО

"Карабах" обыграл "Хeккен" и вышел в плей-офф Лиги Европы
"Карабах" - "Хеккен": прогнозы известных людей
14 Декабря 14:25
Азербайджанский футбол

"Карабах" - "Хеккен": прогнозы известных людей

İdman.biz провел опрос известных личностей в Азербайджане и спросил их о том, с каким счетом закончится матч
Жест от бразильского футболиста - подарил букет цветов сотруднице "Нефтчи"
14 Декабря 13:06
Азербайджанский футбол

Жест от бразильского футболиста - подарил букет цветов сотруднице "Нефтчи"

Неожиданное событие произошло перед пресс-конференцией защитника "Нефтчи" Юри Матиаса
УЕФА - о победе "Карабаха" над "Хеккеном"
15 Декабря 12:14
Азербайджанский футбол

УЕФА - о победе "Карабаха" над "Хеккеном"

"Чемпион Азербайджана одержал необходимую победу, чтобы занять второе место в группе H"