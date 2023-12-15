Сборная Азербайджана потеряла шансы пробиться на ЧМ

Сборная Азербайджана по футзалу потеряла шансы побороться за путевку на чемпионат мира.

Как сообщает İdman.biz, в предпоследнем туре элитного раунда отборочного турнира подопечные Виталия Борисова сыграли дома вничью с Румынией - 5:5.

Это результат перечеркнул шансы команды продолжить борьбу за вакансию на ЧМ. Выше третьего места наш коллектив уже не поднимется.

Азербайджан – Румыния – 5:5

Голы: Рафаэль Вилала, 18; 19; 25. Тофиг Микаилов, 32. Амир Шоджай, 34 – Настаи, 22. Балинт, 28; 35. Араужо, 32 (пен.). Неминтани, 36.

Судья: Дамиан Грабовски

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