Футзальный форсаж. Азербайджан продолжает борьбу за путевку на ЧМ

Элитный раунд отборочного турнира чемпионата мира по футзалу входит в свою решающую фазу. Сборной Азербайджана осталось провести два матча, первый из которых состоится сегодня дома против Румынии. Подопечным Виталия Борисова необходимо набрать максимум очков на финише кампании, чтобы претендовать на путевку на мундиаль.

Как сообщает İdman.biz, несмотря на два поражения от Казахстана в октябре, команда сохраняет неплохие шансы в борьбе за второе место в группе А. После спаренных встреч с лидерами группы, задача на завершающуюся часть отбора у нас остается все той же - борьба за путевку на ЧМ. Правда, теперь она несколько усложнилась. Несмотря на два поражения от казахов, игра азербайджанских футзалистов оставила неплохое впечатление: в обоих поединках в Баку и Астане они показывали неплохую игру, особенно это касается гостевой встречи. Конечно же, определенные вопросы возникают при игре в обороне, ведь в отчетных матчах «милли» дважды первой открывала счет, но в итоге уступала. В Астане у гостей были неплохие возможности как минимум сделать ничью, но реализовать свои моменты во втором тайме так и не удалось.

В любом случае, противостояния с Казахстаном стали уже историей, из которых надо делить выводы и исправлять ошибки с прицелом на будущее. Тем более что для сборой Азербайджана ничего не потеряно, и она продолжает борьбу за второе место, дающее право сыграть в плей-офф.

Тут надо сделать небольшое отступление. Участники элитного раунда разбиты на пять групп, победители которых получают путевки на ЧМ. Тогда как лучшие пять команд из занявших вторые места, проходят в плей-офф и в матчах на выбывание оспаривают билеты на мундиаль, который, к слову, пройдет в Узбекистане.

Таким образом, чтобы сохранить шансы на продолжение борьбы, сборной Азербайджана надо занимать вторую строчку в своем квартете. Сейчас на ней обосновалась Румыния, от которой мы отстаем на четыре очка. Конкуренты в прошедшем туре сыграли вничью с Нидерландами (1:1) и фактически лишились шансов на продолжение борьбы за первое место. В этом смысле принципиальным для нашей команды станет сегодняшний домашний поединок с румынами. Хозяевам площадки необходимо побеждать, чтобы сравняться с «Оранжевыми».

Если подопечные В.Борисова смогут взять три очка, то развязка наступит в заключительном туре элитного раунда, когда Азербайджан отправится в гости к Нидерландам, а Казахстан будет принимать Румынию. Естественно, для того чтобы занять итоговое второе место в группе, нашим футзалистам надо обыгрывать соперника, чтобы финишировать вслед за Казахстаном.

Таков расклад за два решающих тура элитного раунда. Как все получится - узнаем довольно скоро.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz