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Президент федерации встретился со сборной - ФОТО

Футзал
Новости
14 Декабря 2023 12:32
Президент федерации встретился со сборной - ФОТО

Член исполкома АФФА, президент Федерации футзала Азербайджана Заур Ахундов встретился со сборной Азербайджана, которой предстоит встретиться с Румынией в элит-раунде чемпионата мира.

Как сообщает İdman.biz, он пожелал футзалистам успехов в предстоящих играх.

Главный тренер сборной Виталий Борисов проинформировал главу федерации о подготовке и состоянии игроков. Во встрече также приняли участие вице-президент Федерации Эльшан Абасов, член исполкома Ровшан Мирзаев.

Отметим, что игра между Азербайджаном и Румынией начнется 15 декабря в 20:00. Вход на встречу, которая пройдет в Бакинском Дворце спорта, свободный.

İdman.biz

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