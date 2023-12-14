Президент федерации встретился со сборной - ФОТО

Член исполкома АФФА, президент Федерации футзала Азербайджана Заур Ахундов встретился со сборной Азербайджана, которой предстоит встретиться с Румынией в элит-раунде чемпионата мира.

Как сообщает İdman.biz, он пожелал футзалистам успехов в предстоящих играх.

Главный тренер сборной Виталий Борисов проинформировал главу федерации о подготовке и состоянии игроков. Во встрече также приняли участие вице-президент Федерации Эльшан Абасов, член исполкома Ровшан Мирзаев.

Отметим, что игра между Азербайджаном и Румынией начнется 15 декабря в 20:00. Вход на встречу, которая пройдет в Бакинском Дворце спорта, свободный.

İdman.biz