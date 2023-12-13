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Витай Борисов: "Сейчас шансов против Румынии у нас больше"

Футзал
Интервью
13 Декабря 2023 11:21
Витай Борисов: "Сейчас шансов против Румынии у нас больше"

«Гостевой матч с Румынией сложился для нас не лучшим образом, но сейчас, перед домашней публикой, шансов на победу у нас больше». Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер сборной Азербайджана по футзалу Виталий Борисов, рассказав о подготовке к заключительным матчам элитного раунда отборочного турнира чемпионата мира.

15 декабря команда примет в Баку румын, а спустя пять дней сыграет на выезде против Нидерландов. «Мы уже начали подготовку к решающим встречам квалификации. Проводим двухразовые тренировки. Рассчитываем в первом матче выпустить на поле больше местных игроков. У румын также есть изменения, поэтому в нашем составе будет не больше двух-трех легионеров. Мы провели анализ соперника, просмотрели видео и в предстоящей встрече шансов на успех у нас будет больше. Играем дома, к тому же в состав пригласили ряд опытных футзалистов, выступавших ранее в сборной», - рассказал Борисов.

Отметим, что обе команды имеют по 3 очка, занимая в группе третье-четвертое место. На выезде наша команда уступила румынам со счетом 1:3.

Банучичек Гусейнли

İdman.biz

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