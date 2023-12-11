"Для меня большая честь быть в сборной"

«После длительного перерыва меня пригласили на сборы сборной. Процесс подготовки интересный».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил футзалист «Нефтчи» Фарид Атакишиев.

Сборная Азербайджана, которой 15 декабря в Баку в рамках элит-раунда ЧМ-2024 предстоит встретиться с Румынией, а через 5 дней - с Нидерландами, сегодня начала тренировочный сбор. В списке, озвученном главным тренером Виталием Борисовым, есть имена, которые уже давно не входили в состав сборной, один из них - Атакишиев. Защитник, привлекший внимание своей игрой в "Нефтчи" в нынешнем сезоне, оценил процесс подготовки и рассказал о предстоящих играх azfutzal.az: "Конечно, это гордость - находиться в стане сборной. Благодарю главного тренера, который дал мне возможность вновь испытать эти чувства. Впереди нашу команду ждут интересные и сложные игры. Как опытный футзалист, я буду помогать нашей команде, чем смогу».

Он отметил, что у нашей команды есть шанс выйти в следующий этап: «Но за каждое очко будет вестись упорная борьба. Румыния и Нидерланды находятся на подъеме. Мы попробуем использовать фактор своего поля. Позже мы можем подумать о встрече с Нидерландами, которую проведем на выезде».

İdman.biz