24 Сентября 2025
RU

Ферстаппен после победы на Гран-при Азербайджана сократил отставание от Пиастри

Формула 1
Новости
21 Сентября 2025 18:30
74
Ферстаппен после победы на Гран-при Азербайджана сократил отставание от Пиастри

Макс Ферстаппен, одержавший победу на Гран-при Азербайджана по "Формуле-1", сократил отставание в личном зачете чемпионата мира до 69 очков, сообщает İdman.biz.

Пилот "Ред Булла" набрал 255 баллов и сохраняет математические шансы на титул. Лидер сезона Оскар Пиастри из "Макларена" теперь имеет 324 очка, а его преимущество над напарником Ландо Норрисом сократилось до 25 очков.

В десятке лучших личного зачета также находятся Джордж Расселл ("Мерседес") — 212 очков, Шарль Леклер ("Феррари") — 165, Льюис Хэмилтон ("Феррари") — 121, Андреа Кими Антонелли ("Мерседес") — 78, Александер Албон ("Уильямс") — 70, Исак Хаджар ("Рейсинг Буллз") — 39 и Нико Хюлькенберг ("Кик-Заубер") — 37.

В Кубке конструкторов "Макларен" пока не смог досрочно завоевать трофей, однако сохраняет огромный отрыв — 623 очка против 290 у "Мерседеса". "Феррари" уступает немцам четыре балла, занимая третье место, тогда как "Ред Булл" с 272 очками остался четвертым и потерял даже теоретические шансы на титул.

"Уильямс" удерживает пятую позицию, а "Рейсинг Буллз" поднялись на шестое место, обойдя "Астон Мартин". Далее располагаются "Кик-Заубер", "Хаас" и "Альпин".

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

На Гран-при "Формулы-1" в Барселоне появится трибуна в честь Алонсо
23 Сентября 22:25
Формула 1

На Гран-при "Формулы-1" в Барселоне появится трибуна в честь Алонсо

Ее вместимость составит 10 000 мест
Карлос Сайнс рассказал о шансах Williams повторить успех на Гран-при Азербайджана
23 Сентября 21:01
Формула 1

Карлос Сайнс рассказал о шансах Williams повторить успех на Гран-при Азербайджана

В Баку испанец занял третье место
Гонщики Формулы-1 с приключениями возвращались из Баку - ВИДЕО
22 Сентября 22:00
Формула 1

Гонщики Формулы-1 с приключениями возвращались из Баку - ВИДЕО

Сайнс и Леклер после Гран-при Азербайджана оказались в Италии вместо Франции

Тото Вольфф: "Мерседес покидает Азербайджан с хорошим результатом"
22 Сентября 15:06
Формула 1

Тото Вольфф: "Мерседес покидает Азербайджан с хорошим результатом"

Руководитель команды доволен подиумом Расселла и стабильным выступлением Антонелли
Гран-при Азербайджана Формулы-1: скорость, которая приносит прибыль - АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ
22 Сентября 11:41
Формула 1

Гран-при Азербайджана Формулы-1: скорость, которая приносит прибыль - АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ

Гран-при Азербайджана стал не только спортивным зрелищем, но и инструментом устойчивого экономического роста
Дорожные ограничения после Гран-при Азербайджана сняты
22 Сентября 10:17
Формула 1

Дорожные ограничения после Гран-при Азербайджана сняты

На центральных улицах Баку движение почти полностью восстановлено

Самое читаемое

"Золотой мяч"-2025 - Усман Дембеле получил главный трофей - ОБНОВЛЕНО/ВИДЕО
23 Сентября 00:48
Мировой футбол

"Золотой мяч"-2025 - Усман Дембеле получил главный трофей - ОБНОВЛЕНО/ВИДЕО

Нападающий парижан впервые в карьере выиграл главную индивидуальную награду в футболе

Адвокат Аднана Ахмедзаде прокомментировал ход следствия
22 Сентября 16:30
Другие

Адвокат Аднана Ахмедзаде прокомментировал ход следствия

Подзащитный чувствует себя хорошо и не подвергался давлению
Ферстаппен во второй раз выиграл Гран-при Азербайджана - ОБНОВЛЕНО+ФОТО/ВИДЕО
21 Сентября 16:38
Формула 1

Ферстаппен во второй раз выиграл Гран-при Азербайджана - ОБНОВЛЕНО+ФОТО/ВИДЕО

В Баку гонщики преодолели 51 круг

"Золотой мяч"-2025: Итоги голосования во всех номинациях
23 Сентября 01:11
Мировой футбол

"Золотой мяч"-2025: Итоги голосования во всех номинациях

Главные трофеи достались Усману Дембеле и Айтане Бонмати