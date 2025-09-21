Ферстаппен сравнялся с Хэмилтоном по количеству "Больших шлемов"

Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен, выигравший Гран-при Азербайджана Формулы-1, сравнялся с Льюисом Хэмилтоном по числу «Больших шлемов». Теперь на счету обоих гонщиков по шесть таких достижений, сообщает İdman.biz.

Чтобы завоевать «Большой шлем», пилоту необходимо стартовать с поул-позиции, лидировать на каждом круге, показать лучший круг и победить в гонке. Больше подобных достижений лишь у легендарного Джима Кларка — восемь.

Вторым в Баку финишировал Джордж Расселл из "Мерседеса", третьим — Карлос Сайнс из "Уильямса". Победа позволила Ферстаппену укрепить свои позиции в чемпионате и повторить успех 2022 года.

İdman.biz