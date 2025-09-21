Льюис Хэмилтон перед стартом Гран- при Азербайджана: "В Баку отличная трасса"

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон выбыл из борьбы во второй части квалификации Гран-при Азербайджана, однако сохраняет надежду улучшить позиции в воскресной гонке, сообщает İdman.biz.

«Наша задача – пробиваться вперед, а для этого надо обгонять соперников. На тренировках машина показала отличный темп, и вообще весь уик-энд она производит хорошее впечатление. Думаю, в этот раз она работает лучше, чем на предыдущих этапах», — отметил Хэмилтон.

По словам британца, бакинская трасса позволяет реализовать гоночный темп и проводить обгоны. Он добавил, что выбор тактики будет зависеть от погоды, температуры и ветра: «Я надеюсь на наш гоночный темп, тем более что в Баку отличная трасса, и здесь можно обгонять. Пока мне кажется, что можно ограничиться одним пит-стопом. Но если похолодает, как вчера, то возможны проблемы с гранулированием резины. Посмотрим, как все сложится».

İdman.biz