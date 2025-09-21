Ландо Норрис: "Не уверен в победе, но намерен бороться за подиум в Баку"

Британский гонщик "Макларена" Ландо Норрис признался, что не рассчитывает побороться за победу в Гран-при Азербайджана, однако намерен сосредоточиться на борьбе за подиум, сообщает İdman.biz.

«Не думаю, что у нас есть темп, чтобы выиграть у Макса Ферстаппена. Он быстр весь уикенд и будет фаворитом. Но я постараюсь пробиться в тройку. Впереди несколько машин, которые оказались не на своих местах, но обгонять здесь очень непросто. К тому же я не проводил заезды с высокой топливной загрузкой и ещё должен разобраться с длинными отрезками», - сказал Норрис в интервью Autosport.

В воскресной гонке в Баку Норрис выйдет на старт с седьмой позиции. По словам пилота, его главная задача - максимально реализовать этот шанс и закрепиться в числе лидеров.

İdman.biz