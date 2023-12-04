Составы команд 2024: Все контракты подписаны

Мы собрали актуальную информацию о контрактах гонщиков и слухи о составах команд на сезон 2024 года. Материал регулярно обновляется, текущая версия - от 1 декабря.

İdman.biz представляет материал со ссылкой на f1news.ru.

RED BULL RACING

Контракт Макса Ферстаппена рассчитан до конца 2028 года. Соглашение Серхио Переса подразумевает выступления за Red Bull Racing в 2024 году. И хотя результаты мексиканца периодически вызывали вопросы из-за нестабильности, руководство команды в один голос уверяет, что Серхио останется напарником Ферстаппена.

Макс Ферстаппен и Серхио Перес – контракты подтверждены

MERCEDES

У Джорджа Расселла многолетний контракт с Mercedes – британский гонщик продолжит выступать за коллектив из Брэкли.

Контракт Льюиса Хэмилтона с Mercedes истекал в конце 2023 года. На протяжении всего сезона и сам Льюис, и руководитель команды Тото Вольфф говорили, что продолжат сотрудничество. Перед началом гоночного уик-энда в Монце команда подтвердила контракты с Льюисом Хэмилтоном и Джорджем Расселлом до конца 2025 года.

Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл – контракты подтверждены

ASTON MARTIN

У Фернандо Алонсо многолетний контракт с Aston Martin, действующий до конца 2024 года.

Сроки контракта Лэнса Стролла с командой, принадлежащей его отцу, никогда не озвучиваются. В прошлые годы считалось, что месту Стролла ничего не угрожает, но в этом году в паддоке ходят слухи, что сам Лэнс может принять решение завершить карьеру в конце сезона. Однако перед началом гоночного уик-энда в Монце руководитель Aston Martin Майк Крак подтвердил, что Лэнс продолжит выступать за команду в 2024 году.

Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл – контракты подтверждены

FERRARI

Контракты Шарля Леклера и Карлоса Сайнса рассчитаны до конца 2024 года. В следующем сезоне состав Ferrari не изменится.

Шарль Леклер и Карлос Сайнс – контракты подтверждены

MCLAREN

Контракт Ландо Норриса с McLaren действует до конца 2025-го. Контракт его напарника Оскара Пиастри с командой истекает в конце 2026 года.

Ландо Норрис и Оскар Пиастри – контракты подтверждены

ALPINE

Контракт Эстебана Окона с Alpine истекает в конце 2024 года. У Пьера Гасли, который проводит первый сезон за команду из Энстоуна, многолетнее соглашение.

Эстебан Окон и Пьер Гасли – контракты подтверждены

WILLIAMS

У Алекса Элбона многолетний контракт с Williams. Команда довольна работой своего гонщика, а у Алекса нет альтернативных предложений из других команд, поэтому в 2024-м Элбон продолжит выступать за Williams.

У Логана Сарджента контракт истекал в конце года, но в первый день зимы британская команда объявила о продолжении с ним сотрудничества в 2024-м.

Алекс Элбон и Логан Сарджент – контракты подтверждёны

HAAS

Перед началом гоночного уик-энда в Зандфорте команда Haas подтвердила контракты с Кевином Магнуссеном и Нико Хюлкенбергом на 2024 год.

Кевин Магнуссен и Нико Хюлкенберг – контракты подтверждены

ALFA ROMEO

У Валттери Боттаса многолетний контракт. Контракт Гуаньюя Чжоу истекал в конце сезона, но китайский гонщик был уверен, что останется в команде, хотя среди кандидатов на замену называли Тео Пуршера.

Конец слухам положило официальное заявление команды перед началом гоночного уик-энда в Сингапуре – Валттери Боттас и Гуаньюй Чжоу продолжат выступать за коллектив из Хинвила в 2024 году. Тео Пуршер остался резервным гонщиком.

Валттери Боттас и Гуаньюй Чжоу – контракты подтверждёны

ALPHATAURI

В AlfaTauri решили сохранить состав – Юки Цунода и Даниэль Риккардо продолжат выступления, а перспективному Лиаму Лоусону вновь досталась лишь роль резервного пилота.

Юки Цунода и Даниэль Риккардо - контракты подтверждены

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