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Объявлен календарь бакинской гонки "Формулы-1"

Формула 1
Новости
4 Февраля 2025 11:09
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Объявлен календарь бакинской гонки "Формулы-1"

«Формула-1» представила расписание гоночных уик-эндов предстоящего чемпионата.

Как передает İdman.biz, Гран-При Азербайджана состоится 19-21 сентября, а ее расписание будет выглядеть следующим образом:

Гран-При Азербайджана
19 сентября
12:30 - 13:30 - первая сессия
16:00 - 17:00 – вторая сессия (квалификация спринт)

20 сентября
12:30 - 13:30 – третья сессия (спринт)
16:00 - 17:00 – вторая сессия (квалификация)

21 сентября
15:00 - гонка

В 2025 в «Формуле-1» запланировано проведение 24-х этапов - чемпион стартует 16 марта в Австралии и финиширует седьмого декабря в Абу-Даби.

Сезон включает шесть этапов со спринтом - в Китае, Майами, Бельгии, США (Остин), Сан-Паулу и Катаре.

İdman.biz

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