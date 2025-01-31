1 Февраля 2025
RU

Мика Хаккинен сыграл в хоккей

Формула 1
Новости
31 Января 2025 22:17
27
Мика Хаккинен сыграл в хоккей

Мика Хаккинен, двукратный чемпион «Формулы-1» на днях похвастался, что встал на лёд, взяв в руки клюшку, и поиграл в хоккей.

Как передает İdman.biz, повод был особенный: легендарный хоккеист Эса Тикканен, много лет игравший в НХЛ, пятикратный обладатель Кубка Стэнли, отмечал 60-летний юбилей.

Всё происходило в финской Лапландии, в местечке Леви, где находится известный горнолыжный курорт, и в честь Эсы Тикканена там прошёл показательный матч, в котором приняли участие финские спортивные знаменитости, в том числе Мика Хаккинен.

«Отлично повеселились, поиграв с хорошими друзьями в хоккей в заснеженном Леви! Спасибо организаторам этого события и ещё раз поздравляю легендарного Эсу Тикканена с 60-летием!», - поделился Хаккинен.

İdman.biz

Новости по теме

ЮАР борется за возвращение "Формулы-1"
29 Января 23:59
Формула 1

ЮАР борется за возвращение "Формулы-1"

Срок подачи заявок был ограничен до 31 января, но теперь продлен до 18 марта
Шарль Леклер показал новую раскраску шлема
28 Января 21:57
Формула 1

Шарль Леклер показал новую раскраску шлема

Надписи "Папа" и "Жюль" с двух сторон шлема, отдают дань уважения двум людям, сыгравшим решающую роль на пути Шарля к "Формуле-1"
Чемпионская развязка "Формулы-1" может наступить в Баку
28 Января 20:49
Формула 1

Чемпионская развязка "Формулы-1" может наступить в Баку

В новом сезоне "Формулы-1" Гран-При Азербайджана может стать определяющим для гонщиков в борьбе за чемпионский титул
В "Мерседесе" назвали дату презентации новой машины
27 Января 23:34
Формула 1

В "Мерседесе" назвали дату презентации новой машины

На следующий день Джордж Расселл и Андреа Кими Антонелли проведут обкатку в Бахрейне
FIA ввела новые штрафы для гонщиков
23 Января 22:46
Формула 1

FIA ввела новые штрафы для гонщиков

В Международной федерации автоспорта (FIA) разработали новые инструкции для стюардов
Началась продажа билетов на Гран-при Азербайджана Формулы 1
22 Января 17:02
Формула 1

Началась продажа билетов на Гран-при Азербайджана Формулы 1

Операционная компания Baku City Ring предлагает болельщикам четырехдневные билеты

Самое читаемое

Три гола в матче "Карабах" - "Олимпиакос" - ВИДЕО
31 Января 01:52
Азербайджанский футбол

Три гола в матче "Карабах" - "Олимпиакос" - ВИДЕО

Чемпион Азербайджана провел свой очередной матч в еврокубках
Второе Пирейское испытание "Карабаха"
29 Января 18:48
Азербайджанский футбол

Второе Пирейское испытание "Карабаха"

В предыдущих 14 матчах преимущество было у представителей Эллады
Возрождается бывший клуб азербайджанских футболистов
29 Января 18:27
Азербайджанский футбол

Возрождается бывший клуб азербайджанских футболистов

Он стал бронзовым призером чемпионата России в 2013 году
Лига Европы: "Галатасарай" и "Бешикташ" проиграли, "Фенербахче" сыграл вничью - ВИДЕО
31 Января 02:00
Мировой футбол

Лига Европы: "Галатасарай" и "Бешикташ" проиграли, "Фенербахче" сыграл вничью - ВИДЕО

Сегодня завершился Этап лиги Лиги Европы