ЮАР борется за возвращение "Формулы-1"

В ЮАР твёрдо намерены вернуть в страну национальный этап и оценивают три заявки от организаторов - одну из Кьялами и две из Кейптауна.

Как передает İdman.biz, у Кьялами есть явные преимущества. Автодром к северу от Йоханнесбурга принял двадцать Гран-При в период с января 1967 по март 1993-го. И хотя сейчас трасса устарела, этот проект выглядит готовым решением. Организаторы договорились с компанией Apex, которая приведёт трассу в порядок, и готовы принять Гран-При в сезоне 2027 года, отмечает f1news.

Ещё две разные заявки подали организаторы проведения Гран-При на побережье Атлантического океана в Кейптауне.

Местный промоутер Cape Town Grand Prix SA предлагает провести гонку на уличной трассе протяженностью 5,7 км вокруг стадиона DHL к северо-западу от города. В феврале 2023-го там прошёл этап Формулы Е, он имел успех у болельщиков, но оказался убыточным и выбыл из календаря.

Второе предложение подразумевает проведение гонки в будущем проекте развития «умного города» в Ваканде, который должен стать таким же деловым центром, как Сингапур и Дубай, но там трасса будет готова не раньше, чем через 10 лет.

Срок подачи заявок был ограничен до 31 января, но теперь продлен до 18 марта, чтобы потенциальные претенденты смогли полнее представить преимущества каждого из проектов.

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