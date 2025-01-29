1 Февраля 2025
RU

ЮАР борется за возвращение "Формулы-1"

Формула 1
Новости
29 Января 2025 23:59
53
ЮАР борется за возвращение "Формулы-1"

В ЮАР твёрдо намерены вернуть в страну национальный этап и оценивают три заявки от организаторов - одну из Кьялами и две из Кейптауна.

Как передает İdman.biz, у Кьялами есть явные преимущества. Автодром к северу от Йоханнесбурга принял двадцать Гран-При в период с января 1967 по март 1993-го. И хотя сейчас трасса устарела, этот проект выглядит готовым решением. Организаторы договорились с компанией Apex, которая приведёт трассу в порядок, и готовы принять Гран-При в сезоне 2027 года, отмечает f1news.

Ещё две разные заявки подали организаторы проведения Гран-При на побережье Атлантического океана в Кейптауне.

Местный промоутер Cape Town Grand Prix SA предлагает провести гонку на уличной трассе протяженностью 5,7 км вокруг стадиона DHL к северо-западу от города. В феврале 2023-го там прошёл этап Формулы Е, он имел успех у болельщиков, но оказался убыточным и выбыл из календаря.

Второе предложение подразумевает проведение гонки в будущем проекте развития «умного города» в Ваканде, который должен стать таким же деловым центром, как Сингапур и Дубай, но там трасса будет готова не раньше, чем через 10 лет.

Срок подачи заявок был ограничен до 31 января, но теперь продлен до 18 марта, чтобы потенциальные претенденты смогли полнее представить преимущества каждого из проектов.

İdman.biz

Новости по теме

Мика Хаккинен сыграл в хоккей
31 Января 22:17
Формула 1

Мика Хаккинен сыграл в хоккей

Повод был особенный
Шарль Леклер показал новую раскраску шлема
28 Января 21:57
Формула 1

Шарль Леклер показал новую раскраску шлема

Надписи "Папа" и "Жюль" с двух сторон шлема, отдают дань уважения двум людям, сыгравшим решающую роль на пути Шарля к "Формуле-1"
Чемпионская развязка "Формулы-1" может наступить в Баку
28 Января 20:49
Формула 1

Чемпионская развязка "Формулы-1" может наступить в Баку

В новом сезоне "Формулы-1" Гран-При Азербайджана может стать определяющим для гонщиков в борьбе за чемпионский титул
В "Мерседесе" назвали дату презентации новой машины
27 Января 23:34
Формула 1

В "Мерседесе" назвали дату презентации новой машины

На следующий день Джордж Расселл и Андреа Кими Антонелли проведут обкатку в Бахрейне
FIA ввела новые штрафы для гонщиков
23 Января 22:46
Формула 1

FIA ввела новые штрафы для гонщиков

В Международной федерации автоспорта (FIA) разработали новые инструкции для стюардов
Началась продажа билетов на Гран-при Азербайджана Формулы 1
22 Января 17:02
Формула 1

Началась продажа билетов на Гран-при Азербайджана Формулы 1

Операционная компания Baku City Ring предлагает болельщикам четырехдневные билеты

Самое читаемое

Три гола в матче "Карабах" - "Олимпиакос" - ВИДЕО
31 Января 01:52
Азербайджанский футбол

Три гола в матче "Карабах" - "Олимпиакос" - ВИДЕО

Чемпион Азербайджана провел свой очередной матч в еврокубках
Второе Пирейское испытание "Карабаха"
29 Января 18:48
Азербайджанский футбол

Второе Пирейское испытание "Карабаха"

В предыдущих 14 матчах преимущество было у представителей Эллады
Возрождается бывший клуб азербайджанских футболистов
29 Января 18:27
Азербайджанский футбол

Возрождается бывший клуб азербайджанских футболистов

Он стал бронзовым призером чемпионата России в 2013 году
Лига Европы: "Галатасарай" и "Бешикташ" проиграли, "Фенербахче" сыграл вничью - ВИДЕО
31 Января 02:00
Мировой футбол

Лига Европы: "Галатасарай" и "Бешикташ" проиграли, "Фенербахче" сыграл вничью - ВИДЕО

Сегодня завершился Этап лиги Лиги Европы