Макс Ферстаппен: "К черту Рассела!"

Четырёхкратный чемпион «Формулы-1» Макс Ферстаппен заявил, что не собирается обсуждать с Джорджем Расселом конфликт, произошедший между ними на Гран-При Катара.

Как передает İdman.biz, гонщик «Ред Булл» разозлился на британца после штрафа, стоившего ему поула. Рассел заявил, что нидерландец помешал ему на быстром круге. В результате Ферстаппен переместился с первого на второе место на решётке.

В гонке чемпион отыгрался, опередив соперника уже на первом круге. А на пресс-конференции после победы он заявил, что потерял всякое уважение к своему коллеге. На встрече с нидерландской прессой Макс ответил на вопрос о возможном разговоре с пилотом «Мерседес».

«Точно не сейчас. Знаете, что? Джордж всегда кажется таким милым перед камерой, но в разговоре один на один он совсем другой. Я терпеть не могу такое лицемерие. Ну его к черту! Не хочу иметь с ним никаких дел», - сказал Ферстаппен в эфире Viaplay.



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