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Ландо Норрис победил в спринт-квалификации на Гран-При Катара

Формула 1
Новости
30 Ноября 2024 09:20
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Ландо Норрис победил в спринт-квалификации на Гран-При Катара

Британский гонщик «Макларен» Ландо Норрис выиграл первый поул в рамках этапа «Формулы-1» в Катаре, став быстрейшим в спринт-квалификации. Как передает İdman.biz, вторым стал Джордж Рассел из «Мерседес», тогда как четырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен не попал в тройку.

В финальном сегменте Норрис возглавил обе попытки и в итоге завоевал второй в сезоне спринт-поул после Гран-При Китая в апреле. Своего соотечественника из «Серебряных стрел» Рассела он опередил всего на 0,063 секунды.

Второй пилот «Макларен» Оскар Пиастри был близок к тому, чтобы обеспечить «оранжевым» весь первый ряд стартового поля в короткой субботней гонке. Но после потери времени в последней попытке он не стал заканчивать круг и оказался третьим.

На четвертом месте расположился быстрейший пилот «Феррари» Карлос Сайнс, привезший 0,027 секунды своему партнеру по команде Шарлю Леклеру. Ферстаппен свою первую квалификацию в ранге четырёхкратного обладателя титула завершил на шестой строчке.

İdman.biz

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